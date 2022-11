Ramón Tallaj Junior promete representar con dignidad la diáspora en lanzamiento de precandidatura a diputado de ultramar por FP

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El prestigioso activista, empresario y dirigente juvenil de Fuerza del Pueblo (FP), Ramón Tallaj Junior, prometió representar con dignidad la diáspora dominicana durante el lanzamiento de su precandidatura a diputado de ultramar, el sábado en la tarde con un masivo apoyo de líderes del partido, empresarios, dirigentes juveniles y activistas comunitarios.

A su llegada al restaurante “Cocina Taller” en la calle 203 en el vecindario Inwood del Alto Manhattan, donde se celebró el evento, Tallaj Junior fue recibido con una larga ovación de la masiva concurrencia y 25 dirigentes de la Dirección Central de FP que respaldan sus aspiraciones.

En emotivo discurso en el que relató parte de sus orígenes familiares y trayectoria empresarial, dijo que cuenta con gran apoyo de compañeros de FP, amigos y la comunidad.

“Hoy, solamente expongo lo que yo pienso que es correcto para que se entienda que en esta casa, en este partido también tengo aspiraciones”, explicó.

“Solamente Dios, los compañeros y el destino, sabrán cuál será el resultado final, lo único que estoy presentando es que yo quisiera poder representar con dignidad a los dominicanos del exterior, allá (República Dominicana) en el congreso nacional”, expresó.

“Nosotros somos la mitad aproximadamente del territorio nacional. Con los representantes que hay en la República Dominicana, hay una desconexión, estamos haciendo una consulta para escuchar cuales son los problemas de la gente en esta comunidad, porque una cosa que no se reconoce quizás muchas veces en la República Dominicana es que también en la ciudad de Nueva York y en los Estados Unidos, hay necesidades”, dijo el precandidato.

“Hay presupuesto corto, hay días en que no se paga la renta. Y sé que todos los que están aquí lo saben. Eso no es para contrarrestar, es para que se duplique el entendimiento del enorme esfuerzo que hacemos. Algo que siempre dejo claro es que los 100 dólares que son los 4,200 o los 5,000 pesos que nosotros enviamos no van a fideicomiso, no van a bancos, van al colmado de Chucha, a motoconchos, farmacias, taxis y a la boutique de la esquina. Ese dinero pertenece al pueblo y genera un movimiento muchísimo más grande que lo nosotros entendemos”, explicó Tallaj Junior.

“Y parte de eso es lo que yo quiero hacer, levantar el entendimiento de la fuerza motora que es la diáspora dominicana”, prometió.

Pidiendo al liderazgo comunitario y político hacer más por los necesitados, dijo que su aspiración no es para enaltecer, vanagloriarse, absolutamente para nada.

“Es para crear en la mente de ustedes lo que se puede hacer y lograr cuando se quiere ayudar a un pueblo que tiene mucho más pobreza y necesidades, y tratamos poco a poco de hacer el bien aquí y el bien allá”, agregó.

“Ese puente imaginario ya hay que crearlo, las instituciones que han venido a Nueva York a través del consulado y las embajadas por cambio de colores de gobiernos, terminan mirando aquellas que son permanentes, aquellas que son con proyectos que pueden colaborar, no debe ser un tema que cambie de color”, puntualizó.

“Deben ser permanentes, y como sugiere el presidente Leonel Fernández, ser debe crear un ministerio del dominicano del exterior para gestionar y tramitar las soluciones a sus problemas, aportando toda la comunicación que sea necesaria y puedan llegar allá con problemas resueltos”, explicó.

“Yo no tengo ninguna intención de buscar absolutamente nada, voy a aportar, voy a dar y de mí, escucharán muy pocas promesas porque ya de eso hemos tenido años. Sencillamente vengo a hacer lo que es permitido como discípulo de Dios, hacer lo que hay que hacer y a tratar de que ese puente se fortalezca y que sea permanente, no que cambie”, añadió Tallaj Junior.

“Debo dar las gracias a la casa que me acoge, la Fuerza del Pueblo, hoy estoy en esa casa porque en su momento, sin crear diferencias con compañeros de la vida social y religiosa, me motivaron”, expuso.

Reveló que la realización del doctor Leonel Fernández de un “Nueva York chiquito” en la República Dominicana influyó en él siendo un adolescente.

Pidió un aplauso para la dirigencia de FP y un minuto de silencio para el fallecido dirigente Gustavo Rodríguez cuyo nombre lleva el local del partido en el Alto Manhattan.

También pidió un plauso para Leonel y su hijo, el diputado Omar Fernández que le ha dado seguimiento continuo.

EL APOYO

Además del precandidato, en el acto habló en doctor Juan Tapia Mendoza quien ponderó los méritos y trayectoria del aspirante diciendo que con sus propios esfuerzos, brilla con luz propia.

Tapia, también resaltó la preparación y experiencia de Tallaj Junior para asumir y hacer una exitosa gestión legislativa a favor de la diáspora.

Por su parte, el presidente de FP en Nueva York, ingeniero Carlos Feliz, dijo que está muy contento porque se está generando una gran dinámica en el partido sobre el proceso que se inicia para elegir a los diputados de ultramar, alcaldes y regidores en República Dominicana junto a las elecciones presidenciales aunque los comicios son separados.

“Todos los que tienen aspiraciones que se lancen. La de Ramón, me llena de mucho entusiasmo y júbilo porque es una cara joven, es un muchacho muy inteligente, muy preparado que conoce las comunidades y desde que llegó aquí se ha integrado a trabajar por la comunidad”, añadió Feliz.

“A ese liderazgo joven es que tenemos que apoyar y proyectar los partidos políticos. En las próximas elecciones tendremos casi 1 millón de jóvenes y habrá una gran cantidad de jóvenes que quieren quienes los representen”, agregó.

“En Ramón Tallaj Junior, FP tiene una voz joven que representa mucho para el partido, representa una nueva generación y un nuevo liderazgo y espero que lo hagan otros jóvenes de la Fuerza del Pueblo”, señaló Feliz.

LOS DIRIGENTES

Los dirigentes que representan más del 50% de la Dirección Central (DC) de FP que estuvieron presentes en respaldo a Tallaj Junior, estuvieron Mariano García, Jacqueline Guilamo, Juana L Perdomo, Juan Isidro Martínez Pascual Ramírez, José Veloz, Víctor Acosta Hilario Taveras, Heriberto Pichardo, Luciano Vázquez, Elvis Joel Abreu, Julio Solano, Mayra Núñez, Carlos García, Iván Canals, Domingo Pérez, Geraldo Rosario, Lenin Campos, Lirisis Mármol, José Vantroi, Rafael Montes de Oca, Melvin Rodriguez, Felicia Sánchez, Yberth Rodríguez, Leonaldo Leo De León, Nuris López, Benjamín Paulino, Rafael Peguero, Elizabeth Paredes, Rafael Rodriguez Romero, Racial Payano, Felix Santana, Guarionex Sánchez, Lepida Morel, Rebeca Medina, Fausto Taveras, Ángel Sánchez, Jose Amable Sánchez, Roby Apolinar, Pablo Jaime, Bienvenido Rivas, Yonleiby Féliz, Marino Rosario, Francisco Mercedes, Juan Almanzar, Pablo Tejada, Jorge Vázquez, Mariano Rodríguez, Cesar Romero, Clairet Rodriguez, Pedro Javier, Pedro Taveras, Pedro Rosario, Juan Montilla, Luis Rojas, Jose Martínez, Roberto Rodríguez, Starling Féliz, Expedito González, Franklyn Santana, Juan Báez, Severiano Montas y Jesús Rosario.