Más de 40 pasajeros resultaron levemente heridos y fueron hospitalizados

Decenas de personas han resultado heridas este jueves después de que un avión de pasajeros se incendiara en un aeropuerto de Chongqing, en la parte central de China, tras salirse de pista, reportan medios locales.

A bordo del aparato que se dirigía a Lhasa, en la Región Autónoma de Tíbet, se encontraban 113 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. Los responsables del aeropuerto de Chongqing precisaron que más de 40 pasajeros resultaron levemente heridos a causa de de emergencia. Todos los afectados fueron hospitalizados, detalla CGTN.

A plane veered off the runway during take-off and caught fire at an airport in SW China's Chongqing on Thursday morning. 113 passengers and 9 crew members have been evacuated safely and some people slightly injured have been sent to hospital, said the Tibet Airlines. pic.twitter.com/FUZX3MSnfA