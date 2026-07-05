Rafael Hidalgo llama a reforzar las bases de Justicia Social y ampliar su presencia nacional

Bartolo García

El secretario nacional de Organización de Justicia Social (JS), Rafael Hidalgo, llamó a la dirigencia y militancia de la provincia de Azua a redoblar los esfuerzos para fortalecer la organización y expandir su presencia en todo el territorio nacional. El dirigente encabezó una asamblea política que reunió a representantes de municipios, distritos municipales y comunidades de la provincia.

Durante el encuentro, Hidalgo destacó el crecimiento que ha experimentado Justicia Social desde su creación y aseguró que la organización ha registrado avances significativos tanto en cantidad de miembros como en fortalecimiento institucional, gracias al trabajo realizado por sus dirigentes y militantes en diferentes puntos del país.

El dirigente exhortó a la militancia a asumir un rol más activo en esta nueva etapa de la organización, señalando que cada integrante tiene la responsabilidad de contribuir al fortalecimiento del partido. En ese sentido, afirmó que Justicia Social cuenta con el potencial necesario para seguir consolidándose como una fuerza política de alcance nacional.

La asamblea sirvió como un espacio de planificación y coordinación para definir estrategias orientadas a fortalecer las estructuras territoriales, captar nuevos miembros y ampliar la presencia de la organización en las distintas provincias del país. Hidalgo insistió en la necesidad de mantener un trabajo cercano con las comunidades y continuar fortaleciendo la base partidaria.

Durante su intervención, el secretario nacional de Organización expresó que “se acabó el recreo”, al considerar que ha llegado el momento de salir a las calles para conquistar nuevos espacios, sumar voluntades y consolidar el crecimiento de Justicia Social como instrumento político al servicio de la ciudadanía.

La actividad contó con la participación de dirigentes nacionales, provinciales y municipales de Justicia Social, entre ellos Winton Sánchez, Ruddy Ramírez, Teófilo Novas, Olga Lidia, Alex Casado, Joel Beltré, Alendy Pinales y Wellington Acevedo, además de representantes de todos los municipios y distritos municipales de Azua, quienes reafirmaron su compromiso de continuar fortaleciendo la organización en todo el país.