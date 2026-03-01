Química de la Bromhidrosis: ¿Cómo se produce el grajo y cómo evitarlo? (1 de 2)

Por HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

La palabra “bromhidrosis”, en el mes de febrero de 2026, aún no está en el diccionario de la lengua española. No obstante, en el MANUAL MSD -Versión para profesionales- se define la bromhidrosis como el “olor corporal exagerado o anormal provocado por la descomposición de la secreción de la glándulas sudoríparas y de los residuos celulares realizadas por bacterias y levaduras” (Tomado de Shinjita Das, MD MPH, Massachusetts General Hospital).

En palabras más populares, y de forma más específica, en este texto se abordará el olor específico que se produce en los sobacos (axilas). Sí, ese olor característico que se produce debajo del brazo, del ala.

Resulta gracioso cómo el olor desagradable de las axilas ha recibido nombres populares asociados a nombres de animales a nivel latinoamericano. Por ejemplo, en la República Dominicana se le ha llamado “grajo”.

Una persona con grajo suele incomodar a los demás cuando se está en ambientes cerrados. Sobre todo cuando hay que pegarse, como cuando se viaja en un transporte público al estilo de las sardinas.

Por conveniencia se compartirá un cuadro con diferentes nombres utilizados en otros países latinos para referirse al grajo. Este cuadro ha sido generado utilizando GEMINI, la inteligencia artificial de Google.

Glosario Latinoamericano del Mal Olor Axilar

País / Región Término Popular Contexto o Curiosidad República Dominicana Grajo Es el término estándar. Se dice “tiene un grajo” cuando el olor es penetrante. Puerto Rico / Cuba Violín Se utiliza mucho en las islas vecinas. A veces se asocia a la postura de tocar el violín (brazo levantado). Venezuela Chuchumeco o Violín “Chuchumeco” es más antiguo, pero “violín” es el más común actualmente. Colombia Chucha Es la palabra por excelencia. Si alguien huele mal, se dice que “le chilla la chucha”. México Chilla el ala / Guelemela “Chillarle el ala” es una metáfora visual del sobaco. “Guelemela” es una deformación de “Huélamela”. Ecuador Golpe Se dice que alguien tiene “golpe” o que “le dio el golpe”, indicando un impacto olfativo. Perú Ala / Sobaquina “Te chilla el ala” es muy común entre jóvenes. “Sobaquina” es más descriptivo del sobaco. Chile Ala / Tupido Similar a Perú y México, aunque también se usa “olor a tigre”. Argentina / Uruguay Chivo “Tener chivo” es la expresión universal. Compara el olor humano con el del animal (macho de la cabra). Panamá Grajo / Ala Comparte con Dominicana el uso de “grajo”.

Al margen de los diferentes nombres que ha recibido el mal olor en las axilas, es conveniente entender lo siguiente.

El cuerpo humano contiene glándulas sudoríparas prácticamente en toda su superficie. Esto significa que una persona suda casi en el cuerpo entero.

El sudor contribuye con dos funciones: 1) Ayuda con la regulación de la temperatura del cuerpo y 2) Contribuye a limpiar el cuerpo de trazas de sustancias dañinas para la salud.

Hay que decir que el sudor inicialmente no tiene olor. Sin embargo, el sudor que sale por las axilas, las entrepiernas y los pies contiene bajas concentraciones de sustancias dañinas que están dentro del cuerpo. Recuérdese que los órganos principales que limpian el cuerpo de sustancias tóxicas son el hígado y los riñones. Aquí se está señalando que la piel también contribuye con la eliminación de bajas concentraciones de sustancias que dañan la salud.

Ocurre que el sudor “sucio” y sin olor que sale por las axilas se encuentra con microbios que están en los sobacos. Son los microbios que descomponen esas sustancias que salen en el sudor y provocan los malos olores que caracterizan la bromhidrosis axilar o grajo.

Es importante entender que conforme se desarrolla el ser humano, las sustancias y las reacciones químicas que ocurren en su cuerpo van cambiando. Razón por la cual, el grajo también va cambiando con la edad. (Continuará…)

El autor es doctor en ciencias químicas y reside en Santiago de los Caballeros. [email protected]