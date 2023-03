¿Qué estará pasando? Yailin publica preocupante mensaje sobre la depresión

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La exponente de música urbana Yailin la Más Viral compartió una imagen en sus historias de Instagram con un preocupante mensaje sobre la depresión, en el que afirma que la depresión es difícil.

“La depresión es algo muy difícil, quiere adueñarse de ti si le demuestras que eres débil, se adueña de tu corazón y tú mente, pero confío en ti mi Dios que nunca me vas a dejar sola, porque soy fuerte como me enseñaste”, añadió la intérprete de “Si tú me Busca”.