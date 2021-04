Así como la medicina se divide en varias especialidades que estudian a profundidad un órgano o sistema del cuerpo, así también las traducciones médicas abarcan un diverso grupo de áreas, cada una con sus tecnicismos particulares que deben ser usados o no, de acuerdo al tipo de lector al que vaya dirigido.

En el campo de las traducciones médicas se puede encontrar material dirigido a médicos y especialistas de la salud y material dirigido a pacientes y personas que no pertenecen al gremio de la salud, por lo que desconocen la terminología propia del área.

En el caso del material generado por médicos o profesionales de la salud que se traducen para consumo de sus colegas médicos y personal vinculado al área de salud, entre estos se encuentran: los informes médicos, las prescripciones, los diagnósticos, las historias clínicas de sus pacientes, libros destinados a la enseñanza de la medicina, conferencias médicas para congresos, tesis de especialización, artículos científicos, entre otros.

En el caso del material generado por médicos o profesionales de la salud que se traducen para consumo de pacientes y lectores no especializados en el área de la salud se pueden hallar: los récipes médicos, prospectos de medicamentos, las campañas de marketing dirigidas a que el público en general compre un medicamento,

En el caso del material generado por médicos o profesionales de la salud que se traducen para consumo de personal técnico o profesionales del área legal y jurídica están: los instructivos que explican cómo instalar, hacer mantenimiento o usar instrumentos o equipos médicos especializados, informes y contenido médico certificado para ser presentado en juicios o procesos legales, programas o aplicaciones informáticas para uso de profesionales de la salud o pacientes, documentos para instalar una compañía de servicios médicos o de elaboración de productos farmacéuticos, informes de nuevos productos de la industria farmacéutica dirigidos a organismos internacionales para registro y obtención de permisos y patentes.

Las traducciones médicas comprenden un sector muy amplio y sensible. Cualquier persona no puede realizar una traducción médica por muy hábil que sea en el manejo de la lengua de destino del contenido. Las traducciones médicas deben ser confiadas a traductores que no solo sean expertos en la lengua a la que va a ser traducido el material, sino además que pertenezca al gremio médico y a la especialidad relacionada con el material.

Este tipo de traducciones demanda un nivel de rigurosidad muy elevado, cualquier fallo de interpretación, cualquier descuido, puede costar muchas vidas, puede generar millonarias demandas, puede significar revocatoria de patentes y licencias, en fin una catástrofe.

Es obligatorio que quienes deban realizar traducciones médicas contraten agencias de traducción profesional que siempre tienen personal médico de primer nivel, preparado además en el campo de la traducción e interpretación. Estos traductores –médicos realizan también sus guardias, para atender trabajos de traducción los 365 días del año y las 24 horas del día en cualquier parte del planeta, bien sea por servicio regular o de emergencia, de forma tal que esta área esté siempre atendida por ser de prioridad uno.

De igual forma, las agencias de traducción profesional de prestigio, cuentan con editores, también del área médica, que velan por la calidad y exactitud de las traducciones médicas realizadas por su equipo. Garantizan calidad porque están muy conscientes de las gravísimas consecuencias que pueden acarrear una ligereza de interpretación o una palabra utilizada con un sentido errado.

En la actualidad existen Agencias de traducción profesional que solo recibe exclusivamente solicitudes de traducción médica, limitan su campo de trabajo al sector salud, encargándose de atender los requerimientos específicos del área de las ciencias de la salud y ciencias médicas.