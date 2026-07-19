Puntacana Resort reunirá a Fernando Poggi en una exhibición especial de pádel abierta al público

Bartolo García

Punta Cana, La Altagracia.– Puntacana Resort anunció la celebración de una exhibición especial de pádel con la participación del ex campeón mundial Fernando Poggi, una actividad que busca acercar este deporte a la comunidad y fortalecer su desarrollo en la República Dominicana.

El evento se llevará a cabo el próximo 23 de julio, de 7:00 de la noche a 9:00 de la noche, en el Oscar de la Renta Tennis Center, donde residentes, propietarios, huéspedes y aficionados podrán disfrutar de manera gratuita desde las gradas de un partido protagonizado por una de las principales figuras del pádel internacional.

La iniciativa forma parte de la estrategia de Puntacana Resort para consolidar el Oscar de la Renta Tennis Center como uno de los principales escenarios de deportes de raqueta del Caribe y continuar promoviendo el crecimiento de una disciplina que registra una rápida expansión a nivel mundial.

Fernando Poggi, reconocido como uno de los jugadores argentinos más destacados de su generación, fue campeón mundial de pádel por parejas, finalista del Padel Pro Tour y compartió cancha con referentes como Sanyo Gutiérrez, Pablo Lima, Maxi Grabiel y Cristian Gutiérrez. En la actualidad se desempeña como entrenador internacional de alto rendimiento.

Como parte de la programación, un grupo limitado de propietarios de Puntacana Resort tendrá la oportunidad de participar en la dinámica “Challenge the Pro”, que les permitirá ingresar a la pista y disputar diferentes rondas de juego junto a Poggi, viviendo una experiencia cercana con el ex campeón mundial.

Con esta actividad, Puntacana Resort reafirma su apuesta por el turismo deportivo, el bienestar y el entretenimiento, promoviendo experiencias que combinan deporte de alto nivel y recreación, al tiempo que fortalece su posicionamiento como uno de los principales destinos del Caribe para la realización de eventos deportivos internacionales.