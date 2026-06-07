PUCMM gradúa a 1,149 profesionales y destaca la defensa de la dignidad humana en la era de la IA

Bartolo García

Santiago, R.D. La Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) celebró este sábado su graduación número 114 en el campus de Santiago, donde entregó a la sociedad 1,149 nuevos profesionales, exhortándolos a convertirse en agentes de cambio en un mundo marcado por el avance acelerado de la inteligencia artificial y la transformación tecnológica.

Durante su discurso, el rector de la institución, reverendo padre doctor Secilio Espinal, resaltó la importancia de la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, centrada en la doctrina social de la Iglesia ante los desafíos de la inteligencia artificial. En ese sentido, instó a los graduandos a generar conocimientos e innovaciones sin perder de vista la dignidad humana, los valores éticos y la responsabilidad social.

Espinal también destacó como un logro histórico la victoria de un equipo de estudiantes de Ingeniería en Ciencias de la Computación de la PUCMM en la Huawei ICT Global Competition 2025-2026, celebrada en China. Señaló que es la primera vez que un país de América Latina y el Caribe obtiene el primer lugar en esta prestigiosa competencia internacional de tecnología.

En la ceremonia se resaltó además el papel protagónico de las mujeres, quienes representaron el 66 % de los graduandos, así como el impacto de los programas de apoyo académico, ya que el 25.4 % de los egresados cursó sus estudios con becas totales o parciales. Asimismo, más de la mitad de los títulos otorgados correspondieron a programas de postgrado.

El orador invitado fue el presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, quien exhortó a los nuevos profesionales a actuar con disciplina, paciencia y humildad. Durante su intervención, recordó que el éxito requiere procesos y esfuerzo constante, al tiempo que los motivó a mantener los pies sobre la tierra y evitar decisiones impulsivas al iniciar su vida laboral.

Hillary García Mercado

En representación de los graduados habló José Vicente Chuan Hernández, egresado de Comunicación Corporativa y graduando de honor, quien compartió reflexiones sobre la importancia de preservar los valores, cultivar las relaciones humanas y mantener la fe en medio de los desafíos. También animó a sus compañeros a no renunciar a sus ideales y a buscar la excelencia en las acciones cotidianas.

La ceremonia incluyó la entrega de tres títulos doctorales y la graduación de las primeras cohortes de Ingeniería Ambiental, la Maestría en Ciberseguridad y la Especialidad en Imágenes Cardíacas. Con esta nueva promoción, la PUCMM eleva a 105,755 el número total de profesionales graduados a lo largo de su historia académica.

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