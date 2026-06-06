Propietario demanda a COGUSA y al MOPC por alegados daños en terrenos de la carretera Polo-El Higüero

Bartolo García

BARAHONA. El señor Wandel Yogeire Cuevas presentó una querella con constitución en actor civil ante la Procuraduría Fiscal de Barahona contra la empresa COGUSA, el ingeniero Luis Peña y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), tras denunciar daños materiales ocasionados a terrenos de su propiedad.

Según la acción judicial, las afectaciones se produjeron en predios ubicados en el tramo de la carretera que conecta los municipios de Polo y El Higüero, donde actualmente se ejecutan trabajos de intervención vial. El denunciante sostiene que las labores realizadas han impactado de manera negativa sus propiedades.

Cuevas afirmó que las actuaciones de la empresa constructora y de las entidades involucradas se llevaron a cabo sin su autorización, vulnerando sus derechos de propiedad y provocando perjuicios que afectan directamente su patrimonio.

A través de esta querella penal y civil, el propietario busca que el Ministerio Público investigue el alcance de los daños denunciados y determine las responsabilidades correspondientes, además de exigir la reparación de las afectaciones y una compensación económica por los perjuicios ocasionados.

El caso se produce en medio de un creciente descontento entre productores agrícolas de la zona. Residentes y propietarios de terrenos en las comunidades de Los Arroyos, Bretón y Mazaco anunciaron que también contemplan iniciar acciones legales contra COGUSA, el MOPC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entidad que financia el proyecto vial.

Los comunitarios aseguran que nunca otorgaron autorización para que se realizaran intervenciones dentro de sus propiedades y reiteraron que defenderán sus derechos ante los tribunales competentes, mientras continúan los trabajos de construcción en la importante vía de comunicación de la provincia.

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