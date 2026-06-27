PROPEEP y DIDA unen esfuerzos para ampliar la protección social en comunidades vulnerables

Bartolo García

La Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP) y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) firmaron un acuerdo de colaboración para fortalecer la orientación, promoción y defensa de los derechos de los ciudadanos en materia de seguridad social e inclusión social, con énfasis en las comunidades más vulnerables del país.

El convenio fue suscrito por los directores generales Robert Darío Polanco Tejada, de PROPEEP, y Elías Báez de los Santos, de la DIDA, quienes destacaron que esta alianza permitirá acercar los servicios del Estado a la población, garantizando que más personas conozcan y ejerzan plenamente los derechos que les otorga el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones desarrollarán jornadas comunitarias de orientación, capacitación, acompañamiento y defensoría, dirigidas principalmente a personas en condición de vulnerabilidad, con el objetivo de facilitar su acceso a los beneficios contemplados en la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

El director de PROPEEP, Robert Polanco, afirmó que esta iniciativa fortalece el compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader de llevar soluciones concretas a las comunidades más necesitadas. Explicó que miles de ciudadanos que participan en los programas de inclusión social recibirán información especializada y acompañamiento para acceder a servicios de salud, protección social y pensiones solidarias.

Por su parte, el director de la DIDA, Elías Báez, señaló que el convenio representa un paso importante para ampliar el alcance institucional y mejorar la calidad de vida de la población. Destacó que la integración de esfuerzos permitirá fortalecer la presencia territorial del Estado y ofrecer mayor orientación y asistencia a los afiliados al sistema.

El acuerdo también contempla la realización de talleres, conferencias, diplomados y actividades educativas para líderes comunitarios, estudiantes y organizaciones sociales, además de acciones de defensoría administrativa para quienes enfrenten dificultades en el acceso a prestaciones. Para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos, ambas instituciones conformarán una comisión gestora encargada de coordinar y supervisar la ejecución de las iniciativas previstas.