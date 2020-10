La Dirección Ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno (PRM) delegó esta noche en José Paliza y Carolina Mejía, la determinación de los integrantes de las ternas que llenarán las vacantes en la Cámara de Diputados.

«Ratificando la posición que dan nuestros estatutos partidarios, delegaron en nosotros y en Carolina Mejía para que esta propia semana poder notificar al Congreso Nacional la propuesta que como organización presentaríamos para llevar esas cuatro vacantes», dijo Paliza.

Preguntado por periodistas sobre si las cuatro vacantes serán llenadas por familiares de los renunciantes, Paliza recomendó esperar la propuesta que presentarán en esta semana, y dijo que aunque no es una limitante presentar a familiares de los ex legisladores, no es el espíritu que predomina para esos fines.

Adelantó además que como organización respetarían las proporciones de géneros, y citó como ejemplo las vacantes dejadas por dos mujeres en la Cámara Baja, las cuales serán llenadas con dos damas, asumiendo siempre la mejor representación que puedan presentar.

Paliza indicó que han discutido propuestas de nombres que han sido presentado, al igual que desarrollado acciones de consultas a partidos, comités municipales, los diputados renunciantes entre otros, para construir un consenso y presentar las ternas.

En la reunión de la Dirección Ejecutiva de esta tarde también se abordaron temas como el relacionado al proceso que se lleva a cabo en el Congreso para el nombramiento de los nuevos miembros de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas.