PRM incorpora al diputado Rafelin Pérez tras su salida de la Fuerza del Pueblo

Bartolo García

Santo Domingo.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) juramentó al diputado por la provincia Pedernales, Rafelin Pérez, quien dejó las filas de la Fuerza del Pueblo para integrarse oficialmente a la organización política oficialista.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, durante un acto celebrado en el Multiusos de Pedernales, donde dirigentes y simpatizantes del partido participaron en la incorporación del legislador.

Durante su intervención, Paliza afirmó que la llegada de Rafelin Pérez fortalece el proyecto político del PRM y reafirma el compromiso de la organización con una política basada en el trabajo, la unidad y el servicio a la ciudadanía.

“Cada dominicano que decide sumarse con vocación y compromiso a nuestra organización contribuye a seguir construyendo el país que queremos. ¡Bienvenido, Rafelin, al PRM! Sigamos avanzando juntos“, expresó el dirigente político al dar la bienvenida al nuevo integrante del partido.

La actividad, convocada para las 10:00 de la mañana, reunió a dirigentes locales y representantes del oficialismo, quienes respaldaron la incorporación del diputado a las filas del PRM.

Con esta juramentación, el partido oficialista consolida su presencia política en la provincia de Pedernales, fortaleciendo su estructura organizativa en esa demarcación de cara a los retos políticos venideros.

La integración de Rafelin Pérez representa un nuevo movimiento dentro del panorama político nacional, luego de su decisión de abandonar la Fuerza del Pueblo para continuar su carrera legislativa bajo la bandera del Partido Revolucionario Moderno.