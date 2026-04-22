PRM de Santiago expresa pesar por fallecimiento de Darío Burgos

Bartolo García

Santiago, RD.– El Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago manifestó su profundo pesar por el fallecimiento del señor Darío Rafael Burgos, conocido como Cuchy, hermano del secretario provincial de Organizaciones de esa organización política, Andrés Burgos.

Los presidentes provincial y municipal del PRM, Rosa Santos y Andrés Cueto, expresaron su solidaridad con la familia Burgos en este momento de dolor, elevando oraciones por el descanso eterno del fallecido.

“Pedimos a Dios que acoja en su santo seno al señor Darío y conceda fortaleza y resignación a sus familiares ante esta irreparable pérdida”, expresaron ambos dirigentes al lamentar la partida.

De igual forma, el vicepresidente provincial del PRM en Santiago, licenciado Lucildo Gómez, también se unió al duelo y manifestó su respaldo al dirigente político y a sus seres queridos.

“Acompañamos al compañero Andrés ante la partida de su hermano, y pedimos fuerza en este momento difícil. Que en paz descanse”, expresó Gómez, resaltando la solidaridad del partido en momentos de tristeza.

Los restos de Darío Burgos están siendo velados en la Capilla B de la Funeraria Municipal de Moca, mientras que la misa de cuerpo presente será celebrada este martes a las 4:00 de la tarde en la capilla del Cementerio Municipal, donde posteriormente recibirá cristiana sepultura.