Presuntamente es dominicano hombre baleado en el Alto Manhattan

Por Ramón Mercedes

NUEVA YORK.- Un hombre de 48 años, presuntamente dominicano, fue baleado por la espalda la madrugada de este martes dentro de un edificio de apartamentos, ubicado en el 500 West de la calle 190 casi la avenida Ámsterdam, en el Alto Manhattan, área donde residen miles de dominicanos.

La policía informó que el tirador puede haber conocido a la víctima, pero que no está claro qué provocó el tiroteo.

El herido fue trasladado de urgencia a NYC Health + Hospitals/Harlem. El pistolero se encuentra prófugo y la investigación está en curso, dijo la uniformada.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre este incidente llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782).

También enviar sus pistas al sitio web de Crime Stoppers: https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en @NYPDTips. Todas las informaciones serán confidenciales.