Fernando Hazoury manifestó que “Cap Cana como ciudad-destino, se ha caracterizado por incorporar desde su concepción y plan maestro, desarrollos turísticos hoteleros y residenciales de primer y segundo hogar con un sello de calidad y exclusividad de clase mundial, convirtiéndose en uno de los destinos más versátiles y atractivos. Agregó que Cap Cana es un gran destino de lujo, maduro y consolidado y a su vez un ejemplo vivo de marca país”.

Cap Cana cuenta actualmente con una oferta de más de 5,000 habitaciones en operación y mas de 2,000 en construcción, entre hoteleras y residenciales, y un Master Plan cien por ciento conceptualizado en apego al desarrollo sostenible, con más de 100 millones de metros cuadrados y una proyección, a varias décadas, de unas 100,000 habitaciones.

Reconocidas marcas hoteleras internacionales están presentes en el destino, entre ellas, Palladium Group, AM Resorts con su hotel Secrets, Playa Hotels & Resorts con los hoteles Sanctuary, Hyatt Ziva y Hyatt Zilara, Eden Roc, y actualmente en construcción los hoteles Margaritaville y TUI Sensatori at Cap Cana de Karisma Hotels and Resorts.

A la fecha, las inversiones en Cap Cana ascienden a más de US$2.6 millones de dólares, donde más de US$1.5 millones han sido invertidos por terceros y más de US$1.1 en infraestructuras. Este destino de clase mundial se destaca por su sello de exclusividad, grabado en todos los rincones y servicios que ofrece, convirtiéndose en uno de los más deseados por inversionistas, desarrolladores y viajeros de la élite.