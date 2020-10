Un hombre joven, de aspecto hispano, asaltó a punta de pistola de manera sorpresiva a una pareja de 20 y 19 años, a plena luz del día frente al 2475 de la avenida Tiebout, a escasos metros de la transitada vía de Fordham Rod, en El Bronx.

El sujeto corrió detrás de sus víctimas y encañonó al hombre por la espalda y de inmediato lo despojó de la cartera, un bolso que contenía dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

Luego el asaltante corrió y se montó en un vehículo blanco que lo esperaba a escasos metros, emprendiendo la huida con rumbo desconocido.



El valor de las propiedades fue estimado en 2,800 dólares, equivalente a más de 162 mil pesos dominicanos. No le quitaron ninguna propiedad a la mujer, se informó.

Los asaltados no fueron identificados por las autoridades para no entorpecer las investigaciones. Esta noticia la dio a conocer la uniformada este domingo, no obstante, el hecho haber ocurrido hace algunos días.

El área donde ocurrió el incidente residen decenas de familias dominicanas.

La policía despachó una foto del delincuente y un video, solicitando a cualquier persona con información de este incidente, llamar a Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o en español al 1-888-57-PISTA (74782).

El público también puede enviar sus sugerencias ingresando al sitio web de CrimeStoppers en WWW.NYPDCRIMESTOPPERS.COM, o en Twitter @ NYPDTips. Todas las llamadas son estrictamente confidenciales.

Por Ramón Mercedes