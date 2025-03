Presidente Abinader condecora a Zoe Saldaña con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón

El mandatario resalta que la actriz dominicana es ejemplo de que los dominicanos “sí podemos” y que con cada logro lleva en alto el nombre del país

Bartolo García

Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader condecoró este miércoles a la destacada actriz Zoe Saldaña con la Orden Heráldica de Cristóbal Colón en el Grado de Comendador, en reconocimiento a su exitosa trayectoria en el cine internacional y su constante exaltación de la identidad dominicana. El acto tuvo lugar en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

La ceremonia contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, la primera dama Raquel Arbaje y funcionarios del gobierno, así como personalidades del ámbito cultural y artístico. Saldaña estuvo acompañada por su esposo Marco Perego, su madre Asalia Nazario y su padrastro Dagoberto Galán.

La distinción fue entregada por el presidente Abinader mediante el decreto 165-25. En su discurso, el mandatario destacó que Saldaña representa el talento, la perseverancia y el compromiso con las raíces, y que ha llevado el nombre de la República Dominicana a los más altos escenarios del cine mundial.

“Querida Zoé, has alcanzado un hito inimaginable en el cine mundial. Nos llena de orgullo verte triunfar, porque con cada logro enalteces tu origen y llevas en alto el nombre de nuestra gente”, expresó Abinader. “Eres prueba de que los dominicanos sí podemos”.

El jefe de Estado también resaltó que el pueblo dominicano ha brillado en distintas disciplinas como la música, el arte, el cine y el turismo, y que figuras como Saldaña fortalecen la marca país con sus aportes a la cultura y la imagen internacional.

Visiblemente emocionada, la actriz agradeció el reconocimiento y expresó su profundo amor por el país. “Este es un honor que no esperaba. Me siento bendecida por representar a la tierra que me dio identidad y valores. Por eso mis hijos los crío de manera dominicana”, afirmó.

Saldaña recordó que, tras la muerte de su padre, mudarse a República Dominicana fue una etapa sanadora. Allí descubrió su pasión por las artes y cultivó los lazos familiares que han marcado su vida. “Recibir esta distinción es un privilegio. Siempre he llevado mi herencia dominicana conmigo y seguiré representándola con orgullo”, expresó.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, también tomó la palabra y elogió a la galardonada como un referente de disciplina, profesionalismo y talento. “Zoe Saldaña es sinónimo de excelencia y un modelo para las nuevas generaciones”, señaló.

Con esta condecoración, el Gobierno dominicano reafirma su compromiso de reconocer a los ciudadanos que enaltecen el país a través de su trabajo y ejemplo, dentro y fuera del territorio nacional.

Saldaña nació en Passaic, Nueva Jersey, pero vivió gran parte de su infancia en República Dominicana. Allí estudió danza en ECOS Espacio de Danza y descubrió su vocación artística. Su carrera despegó con papeles icónicos en producciones como Pirates of the Caribbean, Avatar y Guardians of the Galaxy.

Ha sido parte de tres de las cinco películas más taquilleras de la historia del cine, convirtiéndose en una de las actrices más influyentes de Hollywood. Su filmografía supera los 30 títulos y ha trabajado bajo la dirección de algunos de los cineastas más reconocidos del mundo.

Además de su trayectoria artística, Zoe se ha destacado por su activismo en temas como la equidad de género, la diversidad en el cine y el empoderamiento de comunidades latinas y afrodescendientes en la industria del entretenimiento.

Durante el acto también estuvieron presentes los ministros José Ignacio Paliza, Andrés Bautista, Antoliano Peralta, Celinés Toribio y Mariana Vargas, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE), quienes felicitaron a Saldaña por su aporte a la cultura dominicana.

La condecoración a Zoe Saldaña marca un nuevo capítulo de orgullo nacional, reconociendo no solo su éxito internacional, sino también su compromiso con sus raíces y su rol como embajadora cultural de la República Dominicana ante el mundo.