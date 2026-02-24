Banco Popular
Premios PLATINO XCARET presentan el cartel oficial de su XIII edición

CARTEL OFICIAL PREMIOS PLATINO XCARET 2026
Madrid. – La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA), anunciaron que Premios PLATINO XCARET ya cuenta con cartel oficial de su XIII edición: la Rivera Maya.

La obra toma como eje central el trofeo PLATINO, símbolo del reconocimiento a la excelencia en cine y series, y lo integra con el entorno natural y cultural de México en una composición única, emocional y fácilmente reconocible.

Esta propuesta visual busca transmitir la sensación de celebración y encuentro que caracteriza a los galardones, a la vez que reivindica la idea de identidad compartida entre los países que conforman la comunidad iberoamericana. Para ello, el agua, la luz y el color se convierten en elementos identitarios del paisaje de la Riviera Maya y de la riqueza cultural de Iberoamérica, generando una atmósfera que combina elegancia, emoción y simbolismo.

“Realizar el cartel de los Premios PLATINO es, para mí, una gran responsabilidad y un orgullo. Es una oportunidad de poner imagen a una comunidad creativa enorme, diversa y con una calidad audiovisual extraordinaria. Este cartel pretende ser un punto de encuentro entre culturas, territorios y miradas, y un homenaje a todo el talento iberoamericano que, año tras año, sigue demostrando su capacidad para contar historias universales desde identidades muy propias”, ha señalado Guillermo Alvite, director de arte y autor del cartel junto al diseñador Ricardo Díaz Reboso.

Por su parte, Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo, indicó: “Para nuestro Gobierno, el impulso al cine mexicano y a la industria audiovisual es una prioridad estratégica. Creemos firmemente que el arte y la cultura, no solo enriquecen el espíritu de los pueblos, sino que también generan oportunidades, proyectan nuestra identidad al mundo y fortalecen el turismo, que es el principal motor del Caribe Mexicano”.

El cartel, al que próximamente se añadirán los logos de patrocinadores e instituciones colaboradoras, ha sido desarrollado mediante diseño digital, combinando técnicas de composición, modelado y tratamiento de imagen. La presencia del audiovisual se manifiesta tanto en el propio trofeo, emblema del reconocimiento al cine y las series iberoamericanas, como en el lenguaje visual de la obra. La composición, el encuadre y el uso del color remiten a una narrativa cinematográfica, concebida casi como un fotograma capaz de sugerir una historia y despertar una conexión emocional con el espectador.

Con una imagen clara y poderosa, el cartel refuerza el reconocimiento inmediato de los Premios PLATINO XCARET y apuesta por un equilibrio entre modernidad y elegancia, manteniendo una fuerte carga simbólica ligada al lugar y al espíritu de esta 13ª edición, que volverá a reunir al mejor talento del audiovisual iberoamericano en una gran celebración compartida.

"Eventos internacionales de este tipo confirman que somos mucho más que sol y playa: somos creatividad, somos diversidad, somos una plataforma global para la cultura. Nos llena de alegría recibir nuevamente en la Riviera Maya a las y a los grandes exponentes del audiovisual iberoamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su casa. Quintana Roo los

