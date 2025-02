Premios PLATINO anuncian las obras dominicanas  preseleccionadas de su XII edición

Madrid, 04 de febrero de 2025. – La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) anunciaron las preselecciones dominicanas de su XII edición. Veintidós de los veintitrés países iberoamericanos cuentan con obras preseleccionadas entre las 238 producciones escogidas para alzarse con los galardones en la gala que se celebrará el domingo 27 de abril y tendrá lugar en el Palacio Municipal IFEMA Madrid

Las películas dominicanas con más preselecciones son Pérez Rodríguez de Humberto Tavárez, con 10; Aire, Just Breathe de Leticia Tonos, Insular de Héctor Valdez y La Cigüeña de Alejandro Andújar, con 4 precandidaturas cada una. La Familia Espejo de Iván Ruiz y Laura Guzmán de Ruiz con 7 precandidaturas, ocupa el total de las preselecciones dominicanas en el terreno de las series.

En la categoría a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción, aspirarán a la nominación las obras dominicanas Insular (Héctor Valdez), La cigüeña (Alejandro Andújar), y Pérez Rodríguez (Humberto Tavárez). De la misma manera La Familia Espejo (Iván Ruiz, Laura Guzmán de Ruiz) hará lo propio con el premio a Mejor Miniserie o Teleserie Cinematográfica.

Las preselecciones a Mejor Dirección quedan repartidas entre Héctor Valdez (Insular) y Humberto Tavárez (Pérez Rodríguez). Como Mejor Creador de Serie, han sido preseleccionados Iván Ruiz y Laura Guzmán de Ruiz (La Familia Espejo). Alejandro Andújar, James Lawes (La Cigüeña) y Humberto Tavárez (Pérez Rodríguez) son los precandidatos al premio a Mejor Guión.

Para el galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina han sido preseleccionadas las actrices Andrea Doimeadiós (La Cigüeña) y Stephany Liriano (Pérez Rodríguez) mientras que en el de Mejor Interpretación Masculina lo han sido Alexis Díaz de Villegas (Insular) y Luis José Germán (Pérez Rodríguez). Joshua Wagner (Pérez Rodríguez) y Pepe Sierra (La Familia) optarán al galardón de Mejor Interpretación Masculina de Reparto, mientras que las preseleccionadas para su equivalente femenino son Any Ferreiras (La Cigüeña) y Paloma Palacios Colon (Insular).

En el terreno de las series, la preselección a Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie recae sobre Clara Luz Lozano (La Familia Espejo), mientras que las preselecciones masculinas lo hacen sobre Jhonnie Mercedes (La Familia Espejo). Para el galardón de Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie han resultado preseleccionadas Akhuarella Mercedes y Yorlla Lina Castillo (La Familia Espejo). Isaac Mercedes (La Familia Espejo) ha resultado preseleccionados a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

En la categoría de Mejor Película Documental han resultado preseleccionados El Fotógrafo de la 40 (Erika Santelices, Orlando Barría) y I live where you vacation vol. 1 Samaná: El árbol de la vida (Iván Aybar) mientras que Capitán Avispa (Jean Gabriel Guerra, Jonnathan Melendez) lo es en la categoría de Mejor Película de Animación. Canta y No llores (Félix Sabroso), Cuando te Toca (René Bueno) y La Familia (Yasser Michelén) aspirarán a convertirse en la Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción y Asalto en Progreso (Josell Hernández) y Pérez Rodríguez (Humberto Tavárez) postularán al galardón de Mejor Ópera Prima de Ficción. Para el Premio al Cine y Educación en Valores, ha sido preseleccionada El Fotógrafo de la 40 (Erika Santelices, Orlando Barría).

En las categorías técnicas han sido preseleccionados Cristóbal Valecillos (Aire, Just Breathe) y Loretta Castellanos (La Familia) a Mejor Dirección de Arte; Luis Enrique Carrión (Aire, Just Breathe) y Sebastián Cabrera Chelín (Pérez Rodríguez) a Mejor Dirección de Fotografía; Gina Giudicelli (Aire, Just Breathe) a Mejor Dirección de Montaje; César Villanueva (Aire, Just Breathe) y Sebastián Schumacher (Pérez Rodríguez) a Mejor Dirección de Sonido y Ernesto Paredano, Axel Mansilla (Pérez Rodríguez) y Juan Luis Guerra (Capitán Avispa) Mejor Música Original.

En esta fase, realizada por EGEDA y FIPCA en colaboración con las asociaciones de productores y las Academias de Cine iberoamericanas, el país con mayor cantidad de títulos preseleccionados ha sido España (32), seguido por Portugal (24), Brasil (23), México (23) y Argentina (20). En categorías para largometrajes, el mayor número de títulos lo ostentan España (26), Portugal (20), Brasil (18), México (17) y Perú (15); mientras que, en las categorías para series, los países que más títulos agrupan son Argentina (7), España (6), México (6) y Brasil (5).

Al anuncio de las preselecciones lo sucederá, próximamente, la selección de veinte obras o profesionales por categoría de las que, finalmente, se extraerán cuatro finalistas que competirán en Madrid por alzarse con el galardón en la gala que se celebrará el 27 de abril.

La tendencia al alza del número de producciones participantes es muestra de la favorable situación del audiovisual iberoamericano, que se erige con seguridad y constancia como uno de los sectores clave en la producción de cine y series a nivel internacional. Tras los 812 estrenos iberoamericanos de 2021, el crecimiento y la paulatina recuperación pospandémica de la industria quedaron evidenciados con las 994 obras estrenadas en 2022 y las 1121 producciones de 2023, superadas en esta edición por las 1196 obras estrenadas de entre las cuales 627 son largometrajes de ficción, 407 largometrajes documentales, 15 largometrajes de animación y 147 series.

