Por qué Valentín se va del PLD en este momento

El renunciante exsenador peledeísta Julio César Valentín afirmó anoche que está formando una nueva organización política que postulará como fundamento “la transparencia, justicia social, inclusión y la no discriminación” y totalmente comprometida con los sectores populares.

Igualmente, Valentín señaló que el nuevo partido que está fundando se opondrá a cualquier forma de intolerancia y de exacerbación de la personalidad de sus dirigentes.

El dirigente político dijo que se fue del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sin revelar detalles de comportamientos que no comparte porque 36 años de militancia y ascenso partidario y de funciones públicas “es un patrimonio que se lleva en el alma, un patrimonio intangible”.

Entrevistado por Pablo McKinney en el programa televisivo “McKinney” por Color Visión, Valentín dijo que votó en el Comité Político del PLD en contra de la reelección de Danilo Medina, “sabiendo que Danilo era el mejor candidato, pero yo había empeñado mi palabra”.

En el caso de la elección de Abel Martínez como candidato presidencial del PLD para las elecciones de 2024, Valentín dijo que no cuestiona esa selección, “pero hubo comportamientos que no son propios de un buen proceso democrático. El candidato no lo observó, pero ahí hubo unos resultados”.

Consideró que Abel Martínez es portador de un discurso “que se va mucho más a la derecha que Balaguer (Joaquín)”, lo que le da derecho “a no estar dentro (del PLD) aceptando eso como válido. Parto (renuncio) pero no diciendo nada contra él. Esa es su forma de hacer política, ese es su ideario, su práctica, que con el caso mío ha sido intolerante y sectario”.

Cuando se le preguntó si no iba a integrarse con sus seguidores en la Fuerza del Pueblo que dirige Leonel Fernández, el exsenador de Santiago dijo que “nosotros no descartamos nada, pero en este momento estamos empeñados en la formación de una nueva organización política”.

Lamentó que al salir del PLD se haya encontrado con compañeros que han recurrido al insulto y la diatriba, lo que atribuyó a que forman parte de la gente que cobra su chequecito, que nunca va a crecer y que vive de difamar haciendo cuentas falsas en las redes sociales.

“Si Valentín es insignificante, si merece todos esos insultos, ustedes no lo necesitaban electoralmente. Entonces no cuestionen. Siéntanse felices de la partida y déjennos transitar el nuevo horizonte que queremos”, expuso el integrante del Comité Político del PLD.

Manifestó que salió del PLD para ser parte “del tablero político dominicano”, lo que no implica que se distraiga confrontándose con su candidato presidencial, sino trabajando “con pasión, con determinación, con banderas, sujetos sociales y causas sociales en las que creemos que debemos defender”.

Dijo que en una eventual segunda vuelta electoral su nuevo partido apoyaría al postulante que más se acerque a los postulados programáticos de su movimiento, pero no descarta presentar candidaturas propias a todos los niveles en el país.