Por primera vez Puerto Plata recibirá 60 cruceros en diciembre

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

La provincia de Puerto Plata se prepara para recibir en diciembre la mayor cantidad de cruceros de su historia y la mayor desde el reinicio de las operaciones luego del impacto de la Covid-19.

El mes de diciembre marca el inicio de la temporada alta de la industria turística en el Caribe, tanto para el turismo tradicional de hoteles como el marítimo. Los puertos de Amber Cove de Carnival Corporation recibirá 35 embarcaciones y Taino Bay de ITM Group 25.

Las operaciones de diciembre se inician el viernes 2 con el Carnival Horizon, Norwegian Encore y Celebrity Beyond; el domingo 4 llegarán el Regal Princess y el Grandeur of the Seas; mientras que el lunes 5, los cruceros Norwegian Escape, Carnival Spirit y Seven Seas Splendor; el día 6, Carnival Celebration, Norwegian Getaway y Oceania Marina.

El 7 de diciembre llegará el Carnival Mardi Gras, Carnival Freedom y elCelebrity Silhouete; el 8 corresponde a Norwegian Dawn y Valiant Lady; el 9 el Norwegian Encore, NCL Sky y Celebrity Constellation; mientras que el 10 lo hará el Seven Seas Navigator y el 11 el Scarlet Lady.

El lunes 12, el Norwegian Escape; el día 14 serán 4, Carnival Celebration, Carnival Spirit, Norwegian Dawn y Seven Seas Navigator, dos en cada puerto; el 15 el Carnival Magic; el 16, Carnival Horizon, Norwegian Encore, MSC Seascape y el Celebrity Beyond; el 18, el Rotterdam.

El lunes 19, lo harán el Norwegian Escape y el Norwegian Epic; el 20, Nieuw Amsterdam y Carnival Spirit; el 21, el Carnival Magic, Carnival Mardi Grass, Norwegian Encore y Celebrity Silhouete; el 22, Carnival Celebration; el 23, Zaandam, Carnival Sunshine, Grandeur of the Seas y MSC Seascape; el 24 Nieuw Statendam y Costa Pacífica; el 25 Carnival Freedom, Nieuw Amsterdam, Norwegian Dawn y Norwegian Gem.

Para el lunes 26, está prevista la llegada de, Norwegian Escape, Odyssey of the Seas y Oceania Insignia; el 27, Valiant lady; el 28, Carnival Mardi Gras; el 29, Carnival Magic y MSC Seascape; el 30, Celebrity Constellation; cerrando el 31, con el Zuiderdam.

En su discurso con motivo de la entrega del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua, el ministro David Collado indicó que el país culminará este año con más de un millón de turistas de cruceros como un testimonio de la gran recuperación de la industria en todos los ámbitos.

Las empresas que manejan los puertos locales proyectan una excelente temporada alta hasta el mes de abril, ya que entre mayo y septiembre regularmente hay una disminución de las visitas ya que se incrementan los viajes en otras regiones del mundo.