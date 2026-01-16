Policía falso en un automovil acosa conductores en Raritan-Nueva Jersey; dominicanos conducen por allí

Por Ramón Mercedes

NUEVA JERSEY.- El Departamento de Policía de la ciudad de Raritan en este estado, distante a 71 kilómetros de Manhattan, advierte a los conductores que transitan por el área que un falso policía en un automóvil sin identificación intentaba detener vehículos.

Múltiples choferes dominicanos transitan a diario por el lugar.

La Policía ha iniciado una investigación luego de varios informes sobre la situación, y los conductores que sospechen que un policía falso está tratando de detenerlos deben hacer lo siguiente:

Encender las luces intermitentes, conduzca a la velocidad límite y llame al 911 desde su celular. Dígale al operador del 911 que le preocupa que alguien intente detenerlo en un auto sin identificación que podría no ser un policía.

Pedir al operador que verifique si el auto que intenta detenerlo es efectivamente un agente del orden. Si no tiene un teléfono celular, conduzca hasta un área concurrida y bien iluminada, como el estacionamiento de una tienda concurrida, un supermercado o una tienda de conveniencia.

Anote los detalles de identificación (tipo de vehículo, matrícula, número de placa). Informe cualquier cosa sospechosa a la policía; no espere para realizar una denuncia, y mantener la calma.