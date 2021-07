El doctor Yomare Polanco, nominado del PLD como candidato a diputado de ultramar del PLD en las elecciones 2020, refutó recientes declaraciones del presidente del PRM, Neftalí Fuerte en las que el dirigente oficialista dijo que Polanco fue derrotado 80-12 y le recordó que las matemáticas y la moral no se equivocan.

Polanco, señaló que él y Fuerte son amigos y hermanos desde hace 30 años, pero al parecer, al presidente perremeísta no le supieron sumar los votos que obtuvo y confundió los porcentajes de las presidenciales con las diputaciones.

“En la parte presidencial, Neftalí tiene razón, el PRM obtuvo un 79 a 20, pero mi candidatura ganó con un 60 a 20 y mal contados los votos”, agregó Polanco.

“Se robaron y quemaron lo votos, colegios y rompieron la cadena de custodia y con una diferencia de 29 a 30 votos, no me digas que tú tienes más votos que yo”, dijo.

“Las declaraciones de mi amigo Neftalí no son realistas, no son precisas y también da mucho de qué hablar, aunque quizás se refirió a la presidencial porque él sabe que he presentado todas las pruebas y no es lo que él o Polanco digamos, es lo que diga la justicia”, señaló.

“Los datos de Neftalí son manipulados y fuera de la realidad. Se refiere a las votaciones presidenciales cuando habla de 80% a 12%, sin embargo, las votaciones congresuales fueron de un 60% a un 20% mal contado por que hubo quema, desaparición, contaminación y destrucción de las boletas que me correspondían”, explicó.

“Neftalí apoya y trata de excusar a los delincuentes que le robaron $5 millones de dólares al erario público cuando dice que las irregularidades financieras que existieron fueron por la pandemia y que los que manejaron los recursos se vieron obligados a hacer pagos en efectivo porque el proceso hubo que montarlo en 40 días, tratando de justificar lo que no tiene justificación”, rebatió Polanco.

Añadió que Neftalí quiere obviar las graves irregularidades que existieron que hasta el mismo presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Román Jáquez Liranzo las admitió a la prensa en su última visita a Nueva York, diciendo en el programa El Zol de la Mañana, que los responsables admitieron el latrocinio electoral que cometieron, desacatando la orden del TSE firmada por él mismo, quemando, destruyendo y desapareciendo los votos.

“Las evidencias abrumadoras que entregamos al presidente actual de la JCE y difundidas en medios locales, nacionales e internacionales demuestran que siempre hemos tenido la razón”, sostuvo Polanco.

En respuesta a dicho por Fuerte de que ningún dirigente de alto perfil del PLD ha salido a defenderlo, Polanco indicó que la mayoría de los comunicadores, y conciudadanos de la diáspora, al igual que el miembro del Comité Político (CP), Francisco Domínguez Brito han levantado sus voces y piden acciones responsables de la JCE para remediar y castigar los abusos cometidos contra Yomare su candidatura y la diáspora en las pasadas elecciones.

“Las declaraciones realizadas por Jáquez en las que aseguró que se cometieron graves irregularidades en las elecciones dominicanas en NY, no pueden dejarnos indiferentes, ni pasar desapercibidas”, escribió Domínguez Brito en su cuenta de twitter.

“¿Destrucción de boletas? ¿Desaparición de valijas? Es intolerable en una democracia que se respete. Urge una investigación profunda y una decisión responsable por parte del TSE”, insistió Domínguez Brito en twitter, que es también precandidato a la presidencia en 2024.

“Aquí el problema no es el PRM, es la JCE criminal y mafiosa de Julio Cesar Castaños Guzmán y Gilberto Cruz Herasme que vendió y cambió mi diputación por impunidad”, puntualizó el nominado peledeísta.

“Esto será hasta las últimas consecuencias, hemos respetado el debido proceso de la JCE criminal y mafiosa de Castaños y la actual, que sigo creyendo que es una junta honorable y transparente, pero parece que la presión de algunos, y no del presidente Abinader, aunque hay adulones y quien apoye el desfalco al erario público, los delitos electorales y la corrupción es el más corrupto de los corruptos en la República Dominicana y donde sea, porque si estamos luchando contra la impunidad y la corrupción, entonces, las posiciones deben ajustarse a lo prometido por el PRM en la campaña”, precisó Polanco.

“Los cómplices y quienes lo justifican, son los primeros que deben ir presos, a la Procuradora General de la República, Miriam Germán y a sus fiscales Yeny Berenice Reynoso y Wilson Camacho les hago un llamado a que se apresuren como manejadores del Ministerio Público, para evitarle una vergüenza mundial al país”, advirtió.

“Si allá quieren jugar a la injusticia y la impunidad, deben saber que aquí hubo dolo, lavado de dinero y robo en perjuicio de ciudadanos americanos lo que los hace procesables en Estados Unidos, ojalá que lo hagan en la República Dominicana, porque sino los tribunales estadounidenses se encargarán de ellos, no se van a burlar más de gente de trabajo y que al igual que Castaños Guzmán tienen familias que hay que respetar”, expresó.

“La mafia dirigida por Castaños Guzmán y Gilberto Cruz Herasme ha sido la más perversa de la historia, estoy llevando este caso paso por paso, dándoles a ellos el chance para que se reivindiquen y evitarles la vergüenza más grande del mundo, porque los periódicos de Estados Unidos se harán eco y esto, no se va a quedar en el aire”, advirtió.

“Además de Polanco, son 66 mil votantes en Estados Unidos que exigimos que basta ya de relajo y demagogia porque esos tres diputados de ultramar, duélale a quienes les duela, son ilegítimos, siendo producto del fraude”, expresó.

“Yo gané el primer lugar porque ninguno de ellos sacó más votos que yo, ni hoy día. No estoy hablando mal de los diputados Norberto Rodríguez que es mi hermano ni de Iris Familia que es mi amiga, y que fueron electos en primero y segundo, pero la de la tercera, Kenia Bidó, que es una desconocida, no es verdad que podía ganarme a mí, más con el apoyo más amplio en la historia comunitaria como el que yo tuve, y viene una persona de un día para otro que nadie conoce y le dan la diputación”, añadió.

Reclamó respeto al trabajo, la dedicación y el derecho a los miles de votantes que lo respaldaron, el que faltaron para imponer a una usurpadora.

“Eso, no va a suceder y no lo vamos a permitir”, advirtió Polanco.

Por Miguel Cruz Tejada