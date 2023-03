Polanco anuncia retiro de actividades para dedicarse a demanda contra JCE y RD por derechos y dignidad de la diáspora

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Miguel Cruz Tejada

NUEVA YORK._ El doctor Yomare Polanco anunció su retiro de las actividades de todo género para dedicarse día y noche a la demanda interpuesta contra la Junta Central Electoral (JCE) y el estado de la República Dominicana por el caos electoral y los desfalcos millonarios en las elecciones del exterior 2020.

Polanco, quien es el dominicano más laureado, condecorado y valorado por la comunidad en el exterior en las últimas décadas, explicó que se retirará desde ya de todo evento comunitario para dedicarse a la lucha que lleva a cabo por la democracia de todos los dominicanos desde el 5 de julio 2020, día que se celebraron las elecciones.

Sostuvo que se defraudó a todos los votantes en Estados Unidos y al erario público presuntamente con más $5 millones de dólares.

Polanco dijo entender que el mejor regalo que él puede darle a la comunidad en el exterior, además de todos los aportes dados por los que ha sido reconocido infinidad de veces, es devolverle la dignidad a la diáspora y asegurarse de que las autoridades electorales, políticas y los funcionarios dominicanos respeten de una vez por todas a la comunidad dominicana en el exterior llamada diáspora.

“Soy un hombre que me siento muy feliz cada vez que recibo premios, placas de reconocimiento, cuando se valora mi trabajo y me premian en diferentes categorías como político, líder comunitario, empresario, profesional, artista y mi desempeño en otras áreas, pero prefiero que ya no se me otorguen más premios ni reconocimientos”, agregó.

Pidió a todas las organizaciones que lo han reconocido en todas las áreas, entiendan que no vale la pena ningún tipo de lucha en esta comunidad si no logramos que la diáspora sea respetada en los principios más básicos, que es el elegir y ser elegido en una fiesta democrática donde debe ganar la mayoría y no la imposición de un grupito corrupto e insensible a las necesidades de la comunidad dominicana.

“Después de más de 20 años de trabajo comunitario, de haberme codeado con todos los gremios, organizaciones sin fines de lucro, todos los empresarios y comerciantes de todas las áreas en Estados Unidos, con organizaciones culturales, deportivas, profesionales, religiosas, con estudiantes, con jóvenes, con envejecientes, con los policías, los bomberos, con voluntarios, con oficiales electos, y toda la vida en el exterior y República Dominicana”, entiendo que nuestra prioridad debe ser luchar contra la corrupción y la impunidad, añadió Polanco.

“Me veo en la obligación de tener las prioridades claras que debemos enfrentar y resolver, primero en nuestra comunidad en el exterior, la diáspora y nuestro país, antes de seguir promoviendo cualquier otra agenda y esa prioridad se llama no a la corrupción y no a la impunidad”, precisó.

Recalcó que mientras haya corrupción e impunidad, sea financiera, política y electoral y no haya consecuencias contra los corruptos, el país y su gente nunca podrán desarrollarse ni progresar.

“Siempre la mafia dl grupismo y los serviles que se prestan a lo mal hecho tendrán la oportunidad de un mundo corrupto impune para hacer lo que les dé la gana en detrimento de la comunidad y de todos y seguir como si nada pasó”, expresó.

“Nuestra prioridad a partir de hoy es devolverle la dignidad y reivindicar a la diáspora para que los culpables de los eventos delictivos en las elecciones 2020 en USA sean castigados para que ese capítulo nefasto no se vuelva a repetir”, agrega.

“De una vez por todas, los dominicanos debemos dar ejemplo de que lo mal hecho aunque dé dinero no está bien y también lleva cárcel y castigos”, indicó Polanco.

“¿De qué nos vale apoyar eventos patrióticos, sociales, comunitarios o políticos cuando la prioridad número 1 que nos da la democracia de igualdad en derechos civiles y constitucionales, no nos los respetan?”, cuestionó.

“Y las personas que no nos respetan esos derechos siguen viviendo como chivos sin ley sin ninguna consecuencia”, enfatizó.

“No, así no, vamos con todo para que de una vez por todas se respete nuestra comunidad en el exterior y la democracia pueda regocijarse en sus principios básicos de que la mayoría sea la que tenga derecho a sus representantes”, explicó Polanco.

Agradeció a todos sus seguidores el apoyo que le mantienen y por la paciencia de esperar que el impasse de 2020 sea resuelto.

“Gracias a todos y les aseguro que regresaremos triunfantes y más fuerte”, sostuvo Polanco.

“Esta lucha es por la democracia donde los corruptos sean eliminados y la impunidad no exista, les agradezco a todos su gran apoyo y me retiro hasta pronto porque muy pronto se hará justicia contra todos los crímenes del 5 de julio 2020. Bendiciones”, puntualizó Polanco.

EL CASO

El caso se ventila en la Corte Federal del Distrito Este en Pensilvania y la demanda, además de la parte civil a favor de Polanco, también pide al juez Eduardo Robreno a cargo del proceso que considera la suspensión de las elecciones del exterior 2024 hasta asegurarse que lo ocurrido en 2020 no se repetirá en año que viene.

Esa corte ya citó a la JCE, al consulado en Nueva York y al Gobierno dominicano a través de la cancillería entidades que recibieron las citaciones correspondientes.

Se espera que el proceso avance y que la corte decida a finales de este 2023 debido a que las elecciones congresuales dominicanas en el exterior están fechadas para el 15 de mayo 2024.

El abogado dominicano especialista en derechos civiles y constitucionales, Albert Robles representante del doctor Polanco en la corte reveló que el juez Robreno de origen cubano podría ordenar que no se usen locales en territorio estadounidense ni el Servicio Postal de Estados Unidos (USPS) en las elecciones dominicanas del exterior de 2024.

Polanco ha aclarado que su intención no es la de que se sacrifiquen las elecciones, pero debido a que aún con todas las evidencias entregadas a los organismos judiciales correspondientes en la República Dominicana y los tribunales competentes, además de la nueva JCE, no hubo respuesta se vio forzado a someter el caso en la corte federal de Estados Unidos lo que había advertido.