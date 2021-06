El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la carta aclaratoria publicada por la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, “evidencia” que el gobierno está utilizando la justicia como un “arma política”.

Mediante una nota de la Secretaría de Comunicaciones, el miembro de Comité Político José Dantés Díaz, expresó que el gobierno utiliza la llamada “justicia independiente” como un arma política, en momentos “difíciles” por los que atraviesa su gestión.

El también secretario de asuntos jurídicos del PLD argumentó que la prueba de que el gobierno utiliza la justicia está reflejado en la forma en como Germán Brito actuó.

“Miriam Germán Brito expresa que justo al día siguiente de haber tomado la decisión de dejar sin efecto la aplicación de alertas migratorias ilegales en los aeropuertos recibió la visita de dos funcionarios, que no pertenecen al área judicial, los cuales no apoyaron la decisión de la magistrada. Si eso no es interferencia del Poder Ejecutivo en el ministerio público, pues no sabría qué es”, indicó Dantés.

En ese sentido, dijo que cada vez que al gobierno “le sale algo mal”, utiliza la justicia para tratar de encubrirlo.

Por otro lado, el PLD reiteró que respeta el derecho que tiene el Ministerio Público de realizar todas las investigaciones que estime de lugar, pero que en esta ocasión “quiere poner de manifiesto que el accionar del gobierno evidencia que están haciendo uso de la justicia como arma política”.