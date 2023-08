Después de triunfar en el béisbol de Grandes Ligas, se podría asegurar que Carlos “Tsunami” Martínez, no pasó la prueba en México.

El fuerte tirador de Puerto Plata, salió inesperadamente de las mayores y decidió probar suerte en la pelota azteca.

Cuando se mira el récor de ganados y perdidos 2-0, se piensa que le fue bien y que al parecer lanzó poco.

Los Toros de Tijuana y Acereros de Moncloa lo respaldaron con su bateo, pero el “Tsunami” tuvo una efectividad de olas elevadas, 7,09 carreras limpias.

Martínez lanzó en 33.0 entradas, permitió 51 hits, 26 carreras limpias, permitió 4 jonrones, regaló 16 bases y abanicó a 29 rivales.

En Grandes Ligas, Carlos Martínez tuvo 62-52 con 3,74 de efectividad y 927 ponches propinados.

Otros lanzadores en México fueron, Gabriel Inoa (7-3), Elniery García (6-3), Esmil Rogers (6-6), Yunesky Maya (5-2), Chester Pimentel (5-4), Jonathan Aro (4-2) y Rodrigo Benoit ((4-3 y 5 salvados de 6).

Pedro Strop tampoco estuvo bien (4-5), Radhamés Liz (3-1), Wirfin Obispo (3-2 y 15 salvados en 17), Wendolyn Bautista (2-1, mejoró con Félix Fermín con Tecos), Yennsy Díaz (2-2), Neftalí Feliz (2-4 y 13 salvados de 17) y Fernando Rodney (2-1 y 6 salvados de 10).

Otros pitchers criollos fueron, Henry Sosa (2-2), Gerson Bautista (1-1 y salvó 2 de 3), Rafael Dolis (1-3 y salvó 10 de 13), Michael Feliz (1-1, salvó 2 de 2 y fue firmado para Japón.

El veterano Jenrry Mejía (1-3), Keury Mella (1-1 y salvó 6 de 9), Román Méndez (1-4), Hansel Robles (1-0), (José Pina (7-4), William Ramírez (0-0), Carlos Belén (4-4), Ulises Joaquín (0-0, 16 juegos con 16.1 entradas y efectividad 6,61).

Francis Martes que fue uno de los lanzadores dominantes en el 2022, no fue el mismo (0-2, solo lanzó 2 juegos), Diógenes Almengó (0-1), Olbys Parra (2-2), Luis Santos (3-1) y José Adames (0-2 y salvó 10 de 12).

SQUEEZE PLAY: Satchel Paige cuando era un longevo lanzador, hizo una interesante pregunta que comparto con los lectores: ¿Qué edad tendrías si no supieras la edad que tiene?…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Karl Town Cruz entrenó y bailó con la Selección de Baloncesto de República Dominicana…El nativo de Santiago, Bladimir Castillo (NBA), es la chispa que anima el Seleccionado Nacional de Baloncesto…Son aporte que muchas veces no se ven, pero ayudan a mantener la armonía…Bladimir no solamente se limita a ser el preparador físico, sino que se encarga de acabar con los truños…¿Quién ganó las elecciones del Club Pueblo Nuevo?…Estoy en Belén con los pastores…En el cumpleaños 92 de Papi Bisonó estuvo Salvador Sadhalá hijo, uno de los cerebros de los campeones del Baloncesto Nacional Sub-22 del Club Fénix y su madre doña Miguelina Alba…Cibao FC no jugó el domingo y por primera vez en la temporada no está en la primera posición…Moca FC es primero con el punto que sumó y tiene 9 por 8 del Cibao FC…Este miércoles hay plato fuerte, Cibao FC y Pantoja en Santiago…Entonces, a los jugadores de la Universidad O&M hasta gas de pimienta les echaron en el aeropuerto de Saint Kits…¿Ellos no saben la relación del presidente Luis Abinader con ese equipo?…Lo que no se entiende es, si O&M tenía vuelo para el martes 15, por qué pusieron juego el domingo…Geanilda Vásquez, nuestra cónsul en Miami estaba el fin de semana en New York…Pero, de seguro cuando llegue a Miami se pondrá en acción para que el cadáver del exboxeador Yoryi Estrella sea traído a Santiago…Que Francisco Peña haya terminado temprano en Taiwán, es garantía de que estará temprano con las Águilas Cibaeñas…Nene Olivares le envió un Gold Johnnie a Pappy Pérez con Fellito Ortiz y el dadivoso de Fellito, con lo ajeno, lo brindó en Amaprosan…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, hay que ser Franco y recordar que, “Hay hombres que por un mulito, pierden la pechuga”…Por hoy, out 27.