Rainel Rosario disparó su tercer cuadrangular y Aneury Tavárez su segundo, partido que ganó Fernando Abad en triunfo de Saraperos.Durango, Dgo. (Prensa Generales) .- Juan Rodríguez tuvo una noche soñada, pero no fue suficiente y los visitantes echaron a perder la fiesta.Con un ataque de cuatro jonrones, Saraperos de Saltillo se impuso 10-9 a Generales de Durango, en el duelo inaugural, que tuvo muchas emociones.Los de casa lucharon en todas las entradas, pero no pudieron dar el batazo clave, sobre todo en el último tercio del partido.Luego de un acto inaugural muy ameno, empezaron las acciones y los visitantes pegaron par de veces, gracias a un doble Wladimir Balentien y sencillo de Andrés Ayón ante Enderson Franco.Para la segunda entrada vino la respuesta de los de casa ante Édgar González.Óscar Sanay dio hit al centro y llegó a tercera, con error del patrullero central. Entonces apareció el novato, Juan Rodríguez (2), a conectar su segundo jonrón en duelos consecutivo y empató los cartones.Pero la visita venía por sangre, al pisar el plato en par de ocasiones en la tercera, con un cuadrangular de Balentien (3). Con un out, en el cierre del inning, Carlos Muñoz bateó indiscutible y Alberth Martínez siguió con un doble.Entonces, Manny Orozco pegó hit al centro, anotó Muñoz, pero a Martínez lo enfriaron en el home. El duranguense, Ricardo Serrano (1), se voló la cerca porel derecho y puso el juego 5-3, en la quinta.El dominicano Aneury Tavárez (2) se atragantó de pelota y la parqueó por todo el derecho. Un error de Sanay abrió la puerta para que los Saraperos anotaran par de carreras y se subieran 7-4 en la sexta.Pero reaccionaron los de casa con un par, cuando Juan Rodríguez recibió basey Javier Sánchez atizó hit. Las bases se congestionaron con infieldhit de Tavárez. Entonces, Juan Uriarte produjo con indiscutible y la otra entró con rolapara doble matanza de Muñoz.Faltaba más del show de Rodríguez, el hombre del momento del equipo. Y fue en la fatídica ante el quisqueyano Román Méndez. Orozco caminó y se robó

la intermedia, luego de elevado de Manny Olloque. Sanay lo avanzó con imparable y Rodríguez vino con un doblete, que le dio la vuelta a la tortilla.El nativo de República Dominicana Rainel Rosario (3) le botó la pelota a Marco Rivas, para empatar los cartones. El relevista dio base a Serrano y Henry Urrutia (2) la sacó por el izquierdo y colocaba el marcador 10-8.Habría más emociones, la gente estaba al filo de la butaca. Muñoz y Martínez abrieron la octava con sencillos. Orozco entregó out en tercera y Alfredo López entró a correr por él.Olloque se ponchó, pero Sanay remolcó una con hit. Rodríguez fue caminado yentró de emergente Santiago González. El “Chaparrito” conectó una línea al derecho y Andrés Ayón se lució con un atrapadón.EQUIPO 123 456 789 C H ESaltillo 202 012 030 10 13 1Durango 021 012210 9 17 1G: F. Abad (1-0)P: M. Rivas (0-1)Sv: A. Carter (2)Jonrones: W. Balentien (3), R. Serrano (1), R. Rosario (3), H. Urrutia (2), J. Rodríguez (2) y A. Tavárez (2)BAUTISTA LANZA HOYVíctor Buelna, lanzador derecho, reportó ayer con La Tropa y en cualquier momento puede entrar al roster de activos… Álvaro Espinoza colocó como segundo en el orden a Juan Uriarte, quien llegó al juego bateando de 6-5… Rodríguez perteneció a Rays de Tampa y fue firmado por Eddie Díaz, ahora presidente de Generales… Isaac Jiménez sacó dos tercios enormes, con un ponche… El duelo de este miércoles será entre Wendolyn Bautista y Miguel Peña, a las 19:30 horas.