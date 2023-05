What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Gracias a la bonhomía de un ser irrepetible como don Poppy Bermúdez, hubo en Santiago un famoso equipo de softbol.

*

Probablemente, el nombre de Piratas de Bermúdez, viniera por el manager Oscar Santana (El Pirata) y la licorera de don Poppy que patrocinaba.

*

Los Piratas tuvieron el privilegio de viajar todos los años a la ciudad de Nueva York, para intercambiar con los clubes dominicanos.

*

Era un trabuco de equipo, con muchos de los mejores jugadores del momento en Santiago.

*

La semana pasada, en los trabajos publicados de Arturo Fermín, hice mención de los Piratas de Bermúdez.

*

Tomás Bonilla, quien fue parte del equipo, me envió una foto tomada en Havestraw, New York, sin especificar el año.

*

A juicio de Tomás Bonilla ese es el mejor equipo de los Piratas de Bermúdez, que ha viajado a New York.

*

No eran tiempos como ahora, que todo el mundo anda con un celular-cámara y en la foto no podía distinguir algunos jugadores, pero la aclaramos bastante.

*

Pedí a Bonilla que me enviara los nombres en el orden que están en la foto y ahí está el resultado.

*

De pies: José Armando Castillo, Héctor Camacho, (El Piratas Mayor) Oscar Santana, Tomás Bonilla, Rafael “Carracachá” Silverio, Jorge Luciano, Bolívar Reyes, Otto Cabrera, Bienvenido Tavárez, Del Monte, Radhamés Hernández y Momón Cárdenas (Marichal).

*

Sentados: Leo Sánchez, Andrés Acevedo, Miguelito Luna, Berto Rodríguez, el popular Saoco, Felipe Madera, Domingo Polanco, Joe Checo, Arturo Fermín y Sixto Arias.

*

Delante: Los dos que están sentados son, Esteban Domínguez (Misuti) y Chico Polanco. (Bonito recuerdo).

*

SQUEEZE PLAY: Si está en el aeropuerto para embarcar y escucha por las bocinas “Código Adam), significa que se ha perdido un niño… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Ayer era Día de las Madres…Hoy es Día de las Madres…Mañana es Día de las Madres…El resto de la semana es Día de las Madres…¿Por qué si el Día de los Trabajadores es la misma fecha en todo el mundo, las madres no?…Dos madres queridas partieron el pasado sábado…La madre del colega Osvaldo Rodríguez Suncar y de Sobeira Estrella, esposa de Félix Fermín…Cuando las olviden morirán…El conocido Paris Bass es un caballo en el Baloncesto de Puerto Rico…El muchacho rinde…Los Metros siguen descarrilados…Ningún refuerzo de los Metros ha perdido dos encuentros…Debuta uno en cada juego…Así no se acopla un equipo…La participación en el Mundial de Fútbol Sub-20 no fue agridulce como dicen algunos…Fue dulce, porque aprendieron y vivieron una experiencia única para el fútbol dominicano…Agrio podríamos decir que fue la participación en el Clásico Mundial de Béisbol, porque esperábamos otra cosa…Juanjo Ruiz renunció como DT del Atlántico FC cuando el equipo estaba jugando buen fútbol…¿Qué pasó ahí?…A propósito del Gran Premio de Fórmula 1, me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, la superficie de Mónaco es de apenas 2 kilómetros, segundo Estado más pequeño del mundo…Por hoy, out 27.