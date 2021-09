Ayer el colega Juan Mercado escribió un bonito trabajo sobre Wilton y su sobrino Vladimir Guerrero jr.

Me leí por completo el escrito de una página publicado en el periódico El Día, porque conozco la historia que relató con destreza Mercado.

Cuando scoteaba para los Dodgers de Los Ángeles, coincidí con Wilton Guerrero en esa tarea de detectar prospectos.

Wilton hizo excelentes descubrimientos, pero además tenía una ventaja, estaba rodeado de familiares con mucho potencial para jugar al béisbol.

Su vehículo entraba con la salida del sol al Campo Las Palmas, cargado con los sobrinos que aspiraban a ser peloteros profesionales, como Wilton y su hermano Vladimir Guerrero.

Gabriel, Gregory y Vladimir Jr., eran parte del cargamento de prospectos, con los cuales Wilton trabajaba horas extras.

Todos firmaron para el profesionalismo y Gaby llegó a militar en Grandes Ligas con los Rojos de Cincinnati, Gregory es un joven en desarrollo.

Vladimir era el prospecto fuera de serie y que todo el que lo veía lo comparaba con súper estrellas como su padre de nombre homónimo, Manny Ramírez o Miguel Cabrera.

Wilton no descansaba enseñando los secretos del béisbol a sus sobrinos, mientras Miqueas, así dicen en la familia a Vladimir, estaba en Grandes Ligas poniendo números de Salón de la Fama.

Incluso, tengo la información que Wilton ve todos los partidos de Vladimir Jr., y terminado los juegos lo llama para hacer correcciones.

Al grupo de sobrinos y familiares que Wilton le sirve de protector, se ha sumado su hijo “WilVla” (bautizado por mí), quien lleva excelentes aprendizaje y de seguro, con la voluntad de Dios, será una estrella de Grandes Ligas.

Talento y trabajo arduo, de muchas horas, ha sido la clave en el éxito de los Guerrero, donde Wilton ha sido una pieza clave. Bendiciones.

SQUEEZE PLAY: Lavajo es una charca de agua que rara vez se seca…?Falta mucho para el 27 de febrero?…Para que Wilton se ría cuando lea esta columna “Below Guerrero”…Saludo para Elvio Jiménez, Rafael Rijo, Ezequiel Sepúlveda y Máximo Gross…Todos son estimados por mi…Leo Sánchez me mostró un letrero que está detrás de la portería del nuevo estadio de fútbol de Jarabacoa…El letrero dice: Andrés Dilonex, apoyando el deporte y la juventud para combatir los vicios…”Dilonex es un hombre que apoya siempre el deporte”, me escribió Leo Sánchez…Por cierto, Danco García aprovechó una pausa en el fútbol de Bolivia y vino a respaldar a Jarabacoa el pasado sábado…No pudo ganar, pero sacó un empate contra Cibao FC..Ahora Jarabacoa tiene en su estadio Junior Mejía, una victoria y un empate para cuatro puntos en su casa…Apareció el culpable metiendo miedo, pero no le “teman”…Díganselo así: no te “Temo”…No “Temo” tus amenazas…Suelto la política…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que en Japón las ranas son símbolos de buena suerte…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez