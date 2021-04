El mocano Yimi García no recibió oportunidades de salvar juego cuando estuvo con su equipo original los Dodgers de Los Ángeles.

*

Naturalmente, donde hay un cerrador como Kenley Jansen los demás quedan a la sombra de este.

*

Ni siquiera en los momentos difíciles de Jansen, los managers inventaron y lo mantuvieron como el cerrador.

*

El dominicano García salvó un partido en el 2015, es decir, al año siguiente de subir a Grandes Ligas.

*

Luego se mantuvo tirando la séptima u octava entrada, con un formidable trabajo en ese rol.

*

El año pasado, Yimi cambió de equipo y fue firmado por los Marlins de Miami, donde en una temporada atípica tuvo su segundo rescate.

*

Este año, Yimi lleva tres juegos salvados, es decir, más que todas las temporadas anteriores.

*

Tiene además marca de dos victorias y una derrota, con efectividad de 0,96 en 9.1 de entradas.

*

Como ha sido su constante en Grandes Ligas, lleva 9 ponches propinados en 9.1 de entradas, es decir, uno por inning.

*

No lo hemos visto aquí lanzar con las Águilas Cibaeñas, pero mientras tanto vamos a disfrutar la actuación de Yimi García con los Marlins, aunque somos Dodger.

*

SQUEEZE PLAY: La gasolina se obtiene del petróleo mediante el proceso de Destilación Fraccionada…”No te he visto en el baloncesto”, me dijo Leocadio Ureña…”Quédate bien en la foto del baloncesto”, me dijo Tito Ventura…Como pueden ver, Leocadio me dijo una verdad, que no he ido al baloncesto…Le dije que no estoy saliendo y menos a sitio cerrado como La Arena del Cibao doctor Oscar Gobaira…”Tampoco fui al estadio Cibao la pasada temporada”, le agregué…Además, en el baloncesto hay sangre nueva y capacitada y los viejos tenemos que darle paso, al menos eso es lo que piden la gente de ese deporte por las redes…A Tito le aclaré que había visto una foto vieja que publicó el amigo y colega Frank Díaz y por eso me encontró jovencito…El fútbol dominicano arrancó en grande…Pero hay equipos que tienen que entender que es una liga profesional…Por ejemplo, el lunes no sabía ningún detalle del juego de los Delfines que fue el sábado…Y eso que dieron una goleada 5-1…Además son los subcampeones de la versión pasada y están entre los favoritos este año…Poco se enteraron que el colombiano Jessi Mena hizo un “hat trick”…Anímense amigos de los Delfines del este y sean activos como los Toros de allá mismo…Moca FC nunca había ganado su primer partido…El domingo salieron por la puerta grande…Creo tener el informe de que Atlético Vega Real no ganaba al Atlántico FC desde 2015…La LDF 2021 tiene 65 jugadores Sub-18…Hay futuro…Edwin Frías del Cibao FC es de lo más jóvenes…La historia del golf parece que tendrá un antes y un después de José Miguel Minier…Es grande el furor cuando vieron ese prospecto…Paolo Modolo llamó a Leo Sánchez y Rafael Octavio Castillos, para decirle, que desde Tiger Woods no había visto tantas condiciones…Por cierto, Minier y Leo aclararon que no es para jugar contra el Grand Thomás, sino en el Gran Thomás, no es lo mismo…A propósito de Leo Sánchez, cuando el presidente Luis Abinader dijo que en dos meses iba a Jarabacoa a inaugurar el estadio de fútbol, llamó a Andrés Dilonex y le dijo: “Escuche lo que dijo el número uno”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que el nombre popular de la lesión llamada epitrocleítis es “Codo de Golfista”…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez