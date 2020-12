Por Tuto Tavárez

No hay dudas de que el pasado martes a las Águilas Cibaeñas le salió un muerto en el estadio Quisqueya, Juan Marichal.

*

Un tigre que solo esperaba las exequias, que aun muerto priva en narcisista, dio zarpazos, aun muriendo.

*

Un desconocido joven llamado Narciso Crook dijo presente, para que jamás olvidemos su nombre.

*

Mientras Narciso Crook daba sus tres jonrones, otro dominicano, con apellido también extraño, hacía lo mismo en Nicaragua.

*

Denis Phipps emuló a Crook con tres bombazos para la calle en la pelota profesional de Nicaragua.

*

Ese si es un hecho sin precedentes, que dos dominicanos pegaron tres cuadrangulares cada uno, la misma noche.

*

Y no me digan que fue en Nicaragua, hay que darle hasta en un solar para sacarla, además de que no juega solo.

*

Los teóricos que dominan los números se están rompiendo las cabezas, sacando fórmulas, sobre los resultados de la noche del miércoles en la pelota.

*

Los buenos de los récords cuando los rompen, es que hacen recordar a figuras retiradas, muchas en el anonimato.

*

Inmediatamente salió a relucir que ocho peloteros han pegado tres jonrones en un partido.

*

Que Chilote Llenas es el único que lo ha hecho dos veces, en 1968 y en 1977, así como que el primero fue Rico Carty en 1966.

*

Completan la lista Greg Brock en 1981, Francisco Morales y Ángel Peña en el 2002, Kendry Morales y Bryan Peña en el 2006 y Narciso Crook en el inolvidable 2020.

*

SQUEEZE PLAY: Con 6,800 millones de visionarios, el tema Despacito se ha convertido en el video más visto en la historia de Youtube…Ponemos en oración al querido colega Apolinar Peralta…Hoy será minuciosamente examinado y luego se determinará la fecha de una intervención que se le hará…Esta primero en las manos de Dios y luego del doctor Adriano Valdez Russo…Por cierto, Tony López nos recuerda que con Apolinar Peralta no se da la expresión de “La última de Apolinar”…Con Apolinar nunca se sabe cuándo es la última y lo recomendable es usar “La más reciente de Apolinar”…Y eso que son hermanos y Tony quiere mucho a Apolinar…Santana Martínez me informa que el narrador a que hace referencia El Pachá es Santiago Batista…Fue narrador del baloncesto de Santiago y es nativo de Altamira…Era la cadena donde Roberto Tineo era la voz comercial…Ahorita dice El Pachá que él es el mejor por eso…Pero por razones d edad, no puede decir que yo le debo la carrera…Además, si yo le debo la carrera indica que él es taxista…El sábado no vi a Emilio Ángeles en Pégate y Gana con El Pachá…Un espartano con ideas atenienses…Si se intoxican con alcohol o comidas, los van tratar como si fuera del Covid…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Su nombre de pila era José Fernández y adoptó el de Guadalupe por un decisivo triunfo militar cerca de la iglesia de Guadalupe de Oaxaca…Como ahí obtuvo el triunfo se llamó Guadalupe Victoria y fue proclamado primer presidente de México en 1824…Por hoy, out 27.