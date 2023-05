What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavarez

Es conocida la gran amistad que existe entre Arturo Fermín y José Armando Castillo, siendo uno de los más grandes duetos del softbol.

Pero, entre ambos hay un caso raro y extraño, Fermín lanzó un no hitter y perdió de José Armando y luego El Mago lanzó un no hitter y perdió de Arturito.

Arturo Fermín comenzó a hacer cosas grandes en el softbol en 1977, cuando lanzó un juego sin hit ni carreras, contra el equipo Nacional, en el play de la Base Aérea.

En 1978 con su lánguida figura viajó a Curazao para una serie del equipo Casino y ese mismo año se lució en dos series en la capital, donde dominó a los famosos equipos Astroboys de Toshiba y el Manicero.

El juego final de la copa se jugó en el estadio Cuco Peña, de Villa González y Fermín dejó el Manicero en un solo hit.

Su historial cronológico lo llevó en 1979, a formar parte de la Selección Nacional que viajó a Ponce, Puerto Rico, al 8vo. Campeonato de Softball Centroamericano y del Caribe, clasificando el país por primera vez a un Mundial.

En dicho torneo, Arturo realizó una brillante labor como lanzador de relevo, tirando tres días seguidos contra Islas Vírgenes, Guatemala y finalmente contra Los Caballos del softbol de la época, el equipo de Bahamas.

A pesar de esa gran labor, Arturo fue excluido del viaje a Tacoma, Estados Unidos, que era el próximo compromiso internacional del país.

Arturito comenzó a ser solicitado como refuerzo en diferentes compromisos con equipos como Astroboys para una serie contra Puerto Rico, Los Cajuiles de La Romana, Country Club, de la capital, equipo con el cual viaja a Venezuela.

No podía pasar por altos el equipo Piratas de Bermúdez, con el cual jugó 11 años, con viajes a Puerto Rico y Nueva York.

Fermín era la voz de los que no tenían voz y se expresaba en contra de la discriminación a los softbolistas del interior, lo que le valió que fuera excluido de la Selección Nacional de 1979 al 1982.

Lo integraron de nuevo en 1983 para representar el país en Colombia, ganando medalla de oro.

En ese mismo orden, en el año 1983 se destaca en el Torneo Nacional de Softball, que ganó Santiago con el equipo Palo Viejo, dirigido por el inmortal del deporte, don Niño Collado.

Abrimos un paréntesis para una nota aclaratoria sobre la primera entrega que nos envió Arturito: “Nelson Llenas no era mi amigo, era mi hermano y responsable de lo que soy deportivamente y un garante de mis éxitos, sin obviar a sus padres quienes me amaron y ayudaron a formarme. Mi gratitud eterna a esa familia”.

SQUEEZE PLAY: El Salón de la Fama de Cooperstown tiene 70 miembros que interrumpieron su carrera para servir en la guerra para Estados Unidos… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si lo que pasó con el himno dominicano en Argentina pasa en Cuba, acaban con el gobierno…Eso pasa donde quiera…En España hay un lío a nivel de fiscalía, porque en un juego en Valencia le hicieron un corito al brasileño Vinicius…El coro decía ¡Eres es mono!…Le vamos a mandar a Triple R para que le dé cátedras…En Colombia los monos son los rubios…Y aquí una monería es una gracia…Y estamos haciendo un monorriel…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en 1981 el lanzador de los Piratas Jim Bibby debutó en Grandes Ligas contra los Bravos, el primer bateador que enfrentó fue Terry Harper quien le pagó de hit, entonces retiró 27 en línea, él mismo pegó 2 dobles, impulsó una y anotó otra y ganó 5-0 a Phil Niekro…Por hoy, out 27.