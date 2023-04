What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Era costumbre, al menos en Santiago, escuchar en la radio el programa de humor La Tremenda Corte.

*

Radio Azul no tenía competencia en ese horario, donde el elenco de Tres Patines, Rudesindo, Nananina, el Señor Juez y el Secretario, eran como un aperitivo después de comida.

*

En uno de los capítulos, Rudesindo acusaba a Tres Patines estafarlo y ganarle unos pesos con trampa en el juego de dominó.

*

El gallego víctima explicó al juez que se acostó en doble 9 y Tres Patines tenía otro doble 9.

*

Como en el país se juega con 28 fichas y hasta el doble 6, llamaba la atención que en Cuba había doble 9.

*

Pero, la razón es que en Cuba se juega una variante de dominó con más fichas, conocido como “dominó cubano o doble nueve”.

*

Esta variante del dominó se compone de 55 fichas y en vez de llegar al doble 6, llega al doble 9.

*

En el dominó cubano cada jugador toma 10 fichas y no 7 como sucede en el que se juega en República Dominicana.

*

Como son cuatro jugadores, suman 40 fichas y las restantes 15 las apartan en un rincón de la mesa con los números hacia abajo.

*

De esa pila, cada jugador toma una y la enseña para salir jugando el portador de la ficha de mayor número, mientras las otras no son tocadas y permanecen en incógnita.

*

En el Campo Las Aromas se combina el golf con un torneo rápido de dominó, para los que se quedan en la casa club esperando la llegada de los golfistas.

*

SQUEEZE PLAY: La disposición de los dientes y el tamaño de la lengua son factores anatómicos en las característica de nuestra voz… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Hablando de golf, Carlucho Gutiérrez es un duro…En cada torneo se gana un trofeo…Por cierto, por ahí viene el Torneo Jugos Rica que organiza la Federación Dominicana de Deportes Electrónicos…¿Saben quién fue campeón el año pasado?…Carlos Manuel Gutiérrez, hijo de Carlucho y nieto de Arnulfo Gutiérrez…Me dice Ruddy Fernández que Nazir Atallah socorrió a Félix Acosta (el Helicóptero) y está mejor…Alegra saber que este exjugador de baloncesto se está recuperando…Las hélices del Helicóptero se mueven mejor…En los deportes se sufre y se goza…Por ejemplo, Max Medina está a distancia sufriendo y gozando con el Club Sameji…Pero, lo que más le duele a Max Medina es que, según él, en Sameji no hay libertad de explicación y difusión del libre pensamiento…”Si alguien osa decir que tiene que haber un cambio y hacer una directiva como manda la Ley, te declaran Non-Grato y te cierran las puertas”…No sabía que era así…Pero, todo eso se olvida si se gana…El deporte es ganar y ganar…Con permiso de Santana Martínez, una pregunta sin ánimo de molestar…En el bleachar de la derecha del estadio hay un local del béisbol amateur…Aquí la pregunta,…¿Quién lo utilizará, la Abos o la Abesa?…Izquierda de Tite, derecha de Nepomuceno, jab de Tite, gancho de Nepomuceno y cae Núñez…El juez puede ser Chilote Llenas, quien dio todas las facilidades para que el béisbol amateur use ese local…”Yo organizó el torneo Vacacional, el Juvenil y el Juego del Recuerdo, pero no me meto en el torneo superior”, Pichí Almonte…Ayer hablé de la softbolista Yamilette Córdova quien está en la selección U-15 de Puerto Rico…Hablé de sus raíces dominicanas…Encontré un video donde Yamilette está jugando con Puerto Rico contra Brasil…Pero, en su carita tenía pintado los colores de la bandera dominicana…Sacaron a Cuba, Colombia y Panamá de la Serie del Caribe…Estos tres países que hagan un triangular, sin metal…La definición de diabluras me la envía “Mi Bola de Cristal Empañada”, que es, travesura de poca importancia, especialmente de los niños…Por hoy, out 27.