Tuto Tavárez

El fin de semana se celebrará el Juego de Estrellas de la NBA, donde los mejores jugadores de la Conferencia Este se miden a los mejores del Oeste.

*

El 16 de febrero del 2015 sucedió un salto para la historia, cuando el balón fue lanzado al aire.

*

Es la única vez que nos hermanos se han elevado buscando ser el primero en atrapar el balón.

*

Hablamos de los hermanos españoles Marc y Pau Gasol, quienes estaban entre los mejores 12 de cada conferencia.

*

Era la primera vez que dos hermanos saltaron en un Juego de Estrellas y donde el Oeste terminando ganando 163-158.

*

Los dos hermanos Gasol, se ganaron el derecho del brinco inicial, cuando el balón fuera lanzado al aire y eso no ha ocurrido más.

*

No era la primera vez que dos hermanos jugaban en un partido de estrellas, pero si la primera ocasión que saltaban para dejar iniciado el choque.

*

Los hermanos Tom y Dick Van Arsdale, estuvieron en las ediciones de 1970 y 1971, pero no como titulares en el quinteto inicial.

*

En el encuentro Marc Gasol aportó 6 puntos y atrapó 10 rebotes para el pivot de la Madre Patria.

*

Mientras que Pau Gasol anotó cifras dobles, sumando 10 puntos y 12 rebotes, en el encuentro celebrado en Brooklyn.

*

Pau fue un prolífero jugador de la NBA, que anotó 20,894 puntos, para promediar 17.0 por juego, con cuatro juegos de Estrellas.

*

Marc fue Jugador Defensivo de la NBA en 2013 y campeón con Toronto Raptor en 2019 y promedio 14.0 sobre la duela para el ala pivot

*

Para el weekend de Juego de Estrellas y competencias, no se le quitará el trofeo a los Gasol, ya que no hay dos hermanos como titulares.

*

SQUEEZE PLAY: Gorronear, coloquialmente conseguir algo a costa de alguien… ¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Fanáticos liceístas, no culpen a César Valdez, que si él hubiese tirado una blanqueada, empata…!Injustos!…Franklin Peralta viajó el domingo de Azerbaiyán a Miami para ver la Serie del Caribe…Cuando llegó al loanDepot Park no encontró un alma…El Mope perdió la noción del tiempo en esos lejanos países…Leo Sánchez aprovechó para viajar a Las Vegas y disfrutar del Súper Bowl…Además, Leo aprovechó para afinar el inglés para la actividad del Do Your Best 10K, que tiene José Miguel Minier el viernes…Cibao FC parece que tiene un gallo tapao…Hay expectativas con un jugador que van anunciar…El miércoles a las 5:00 en el estadio del Cibao FC sabremos…¿Será uno de los Vinicius?…Quizás el francés Mendy…No es Pedri y Lamine Yamal porque son del Barcelona…Esperemos…La película “La Sociedad de la Nieve”, ganó 12 premios Goya de 13 nominaciones…Este film trata sobre el equipo de Rugby de Montevideo, que salió en vuelo desde Uruguay y se estrelló en los Andes…De 45 personas sobrevivieron 29…Ya no cuento más, véala… El anuncio de la Junta Central Electoral dice, “Vota por ti”…Como no soy candidato, no podré votar por mí…Dudo que yo aparezca en la boleta, porque ni foto me han pedido…Este miércoles es de cenizas…Comienza la Cuaresma…Cae bien porque ya no se celebra San Valentín…Informa el primo José Luis Paulino que Moca FC completó sus refuerzos…El domingo comienza el fútbol de Bolivia con 14 futbolistas dominicanos como refuerzo…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Real Madrid ganó las 5 primeras ediciones de la Copa de Europa y Benfica las séptima y octava…Por hoy, out 27.