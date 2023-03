What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Es innegable que el sistema de agencia libre, ha dado vida en la temporada muerta a Lidom.

*

Este experimento, ha dado de qué hablar para los 6 equipos que conforman el béisbol otoño invernal de República Dominicana.

*

Unos equipos más agresivos y otros como el calabobos, sin prisa pero sin pausas.

*

Algunos fueron tan agresivos, que el Gerente Operaciones de Béisbol de las Águilas Cibaeñas, Ángel Ovalles, denunció que no respetaron el plazo otorgado por Lidom.

*

De ser cierto, creo que con una carta de reclamo y citando las violaciones, esos movimientos deben ser anulados y sentar un precedente.

*

Falta ahora esperar los resultados en el terreno de juego, porque en pelota no basta con el papel.

*

Lo que sí parece que disminuirá a partir de ahora, son los íconos de los equipos, aquellos jugadores que hacían una larga carrera con una sola franquicia.

*

Incluso, podrían darse casos de jugadores, que cambien de franelas, simplemente para estar, más cerca de sus casas.

*

Hasta el momento los aguiluchos han retenido a 11 jugadores y firmados otros 5 que ingresan al club.

*

Los nuevos son, Starlin Castro, Carlos Paulino y los lanzadores, Leuris Gómez, Pedro Strop y retorna a la casa el maeño Richelson Peña.

*

Lograron retener al cátcher Francisco Peña, los jardineros Juan Lagares y Yefri Pérez, así como el versátil Arismendy Alcántara.

*

Los jugadores del cuadro siguen de amarillo son, Jonathan Villar, Luis Valenzuela, Ramón Torres y Luis González.

*

Retuvieron al lanzador zurdo Darío Álvarez y Jhan Mariñez, quien fue adquirido en la temporada pasada, pero que estaba lesionado y no ha debutado.

*

Una salida que ha dolido en algunos aguiluchos, como yo, es Ronny Rodríguez, quien ahora jugará con los Toros.

*

SQUEEZE PLAY: El film “Lo que el viento se llevó”, termina con la frase: Después de todo, mañana será otro día…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El ministro de deportes, Francisco Camacho está dando todo su apoyo para los Juegos Patrios en Nueva York…He visto también a Kennedy Vargas fajado…Pero, me escribe un amigo desde los Rascacielos y me dice que hay problemas con el Comité Organizador…Eran 13 miembros y a la hora de juramentarlos aparecieron 33…La Unión Deportiva de Nueva York protestó, pero eso es bueno…Malo que sean 33 y solo trabajen 13…Mientras más trabajan, mejor…Chilote Llenas vivió etapas de ensueños en el Clásico Mundial de Béisbol…Chilote estaba con los países donde ha jugado…Naturalmente, el primero RD en el Grupo D…Porque aquí no solo jugó, sino que nació…En el Grupo B estaba con Japón donde fue uno de los primeros dominicanos que jugó…Y en el Grupo C estaba con México y Estados Unidos…Todos excepto RD llegaron a los últimos tramos y Chilote tuvo que sentarse a verlos batallar entre ellos…Fueron partidazos como Estados Unidos-México y USA-Japón para cerrar con broche de oro…Víctor Liz no ha podido debutar con los Capitanes de Arecibo por el virus gripal…Y La Bahía se inunda en el sótano del Baloncesto de Santiago…Santiago está por Santiago…Si, el Dandy, Santiago Dolciné, como es costumbre, vino a narrar…Peligra el Mundial de Fútbol Sub-20 en Indonesia y donde estará RD…Resulta que Indonesia es un país de mayoría musulmanes y clasificó Israel, donde predomina el judaísmo…Me recordaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, dos jueyes en la misma cueva no pueden vivir…Por hoy, out 27.