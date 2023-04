What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

El pasado 10 de abril se cumplieron 127 años del primer maratón olímpico que registra la historia.

*

Ese día de 1896, se reunieron los corredores en un puente de la ciudad griega de Maratón.

*

Un coronel del ejército, llamado Papadiamantopoulos, hizo el disparo oficial para dejar iniciado el maratón.

*

Fueron 17 los corredores que participaron, de los cuales 12 eran griegos y debían llegar al estadio olímpico de Atenas.

*

El ganador de este primer maratón fue el griego Spyridon Louis, quien tardó en recorrer los 40 kilómetros, que separan a Maratón de Atenas, en 2 horas, 58 minutos y 50 segundos.

*

Un tiempo horrible, pero lean lo que hizo Louis en el camino, se detuvo a comerse media naranja y tomarse un cogña.

*

El cronometraje también fue maratónico, ya que el reloj que se utilizó en la salida, fue montado en una bicicleta y realizó el recorrido delante de los maratonistas.

*

Cuando los corredores llegaron hasta la línea de meta, ahí estaba, reloj en mano, el mismo juez que dio la salida.

*

La historia describe que el griego Filípides recorrió los 37 kilómetros de Atenas a Maratón para anunciar la victoria en la guerra.

*

El esfuerzo dejó a Filípides tan agotado, que murió de fatiga y por eso esta carrera se conoce como maratón y es una de las reinas del atletismo.

*

SQUEEZE PLAY: Este 23 de abril es el Día Internacional del Libro, ya que la fecha coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el In Garcilaso de la Vega…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Si Garcilaso de la Vega fuera dominicano, su equipo en el fútbol fuera Atlético Vega Real…República Dominicana debió estar en los Juegos del Alba…No se puede vivir con tanto miedo…Cuando Carela corra maratón, Guillermo Ottenwalder tendrá que tenerle su cogña…No bulto…Lamentable un video que está en las redes con las condiciones deplorables que tiene Félix Acosta…El llamado Helicóptero se ve en malas condiciones…Fue un buen jugador en el Baloncesto Superior de Santiago…Refuerzo de la región que rindió buenos frutos…Es nativo de San Francisco de Macorís…Don Antonio Martínez cumplió 101 años…Es el padre de Santana Martínez y parece que don Antonio “trajo mucho”…Lluvia de bendiciones para don Antonio…Si Santana hereda su longevidad y usted está haciendo turno para reemplazarlo en la narración de las Águilas Cibaeñas ¡Reeecooojaaa! Que como dice Peña Suazo, ahora es que falta mambo…El ingeniero Víctor Polanco está dispuesto a gestionar los fondos para el equipo amateur de Tamboril…Polanco hizo lo mismo el año pasado…En el sorteo para el Mundial de Fútbol Sub-20, caímos en el grupo con países futboleros como Brasil, Italia y Nigeria…Son potencias delante de República Dominicana…Pero tenemos nuestra teoría…Cuando se juega con los mejores, se pierde, pero se aprende…Mientras se estaba realizando la ceremonia del golf de la ACIS ayer, Leo Sánchez notó que José Miguel Minier no estaba…Rafael Octavio Castillos le dijo que lo vio por el hoyo 12…Leo salió a buscarlo y lo encontró en el hoyo 16, sudado como un caballo…Minier estaba practicando para su primer encuentro como golfista…Todos estaban detrás de Minier buscando un autógrafo de la nueva estrella del golf…La primera dama doña Raquel Peña le dio un Ósculo a Leo Sánchez, quien no se quiere lavar la cara…Vamos a diligenciar esa foto, que es merecedora de un premio…Ay, vimos a Paolo Modolo realizar tremendo disparo el cual fue celebrado en el hoyo 1…Hasta Rafael de Marchena dijo, ¡Qué duro está Paolo!…Mi bola de Cristal Empañada” me deja esta reflexión: ¿Por qué llamamos pelota a la pelota y bota a la bota, si la que bota es la pelota?…Por hoy, out 27.