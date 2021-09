No recuerdo el año, pero hace muchos, aseguro que más de dos décadas y lo recuerdo como ahora.

*

Se trata de una conversación que tuve con el profesor Aridio De los Santos y ahora puedo exclamar, ¡Cuánta razón tenía!

*

La razón a Aridio, se la ha dado no solo el tiempo, sino los hechos, si evaluamos lo que están haciendo nuestros hombres y mujeres de atletismo y la escalada que está teniendo el fútbol.

*

En esa oportunidad, Aridio me comentó que era necesario masificar dos disciplinas deportivas en República Dominicana, refiriéndose al atletismo y el fútbol.

*

Cuando le pedí una justificación, me dio una razón por la cual masificar el atletismo y otra para el fútbol.

*

“El atletismo se puede practicar en cualquier solar o las calles, con solamente unos tenis y un pantaloncito corto”, me razonó Aridio para justificar que no era caro.

*

Sobre el fútbol me dijo: “Se puede jugar en cualquier solar, con tenis y pantaloncito corto y un balón para 22 niños, con el cual juegan muchísimos partidos”.

*

Tomó como ejemplo el béisbol, que es la disciplina principal de los dominicanos y me habló de lo costoso que es este deporte.

*

Se necesita llevar uniformes (pantalón, camiseta, gorras y medias), spikes, guantes, bates y pelotas, donde se utilizan 3 o 4 en un solo partido.

*

Las actuaciones de Félix Sánchez, Luguelín Santos, Marileidy Paulino y Jean Carlos López, en los grandes eventos de atletismo dan toda la razón Aridio.

*

Y en el fútbol tenemos una gran liga como la LDF, que está haciendo camino al andar a nivel del Caribe, por ahora, además de la gran cantidad de canchas que están haciendo los colegios y los equipos que están surgiendo.

*

No es necesario eliminar los otros deportes, también son necesarios, pero fomentar más esas disciplinas medallistas y que salen baratas, aplauso para Aridio De los Santos.

*

