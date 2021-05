La convocatoria que hace la Asociación de Béisbol Olímpico de Santiago (ABOS), ha armado un avispero.

La fecha seleccionada es el 11 de junio, pero la Federación Dominicana de Béisbol FEDOBE), rechaza la convocatoria.

Por las reacciones que hubo en los medios a la publicación, llamé a Juan Núñez Nepomuceno.

Lo primero que clara Nepomuceno, es que no votarán más de 100 ligas como se informa.

Me explicó que Tite Núñez y los demás miembros de la ABOS, saben que son 12 delegaciones de la provincia que votarán.

Cada municipio tendrá una directiva, que deberá ser incorporada y de ahí votarán tres en las elecciones.

Esto para dar cumplimiento a la Ley 122-05 sobre entidad sin fines de lucros, lo cual explicaron a la Abos, ya que es casi imposible incorporar más de 100 ligas.

Otro caso, es sobre la Comisión Electoral, donde figura Emmanuel García Musa por Udesa, César Ureña por la ACDS y Félix Rojas por la Asociación de Ligas.

No figura un representante de la Fedobe, cuando, de acuerdo a Nepomuceno, tiene que estar el presidente o quien é delegue.

“Tenemos que institucionalizar para organizar la casa”, me dijo Nepomuceno en la conversación telefónica.

SQUEEZE PLAY: La teoría del Caos también es conocida como efecto Mariposa…Sigo con la pelota amateur…Apolinar Peralta comentó sobre las elecciones, que Juan Núñez Nepomuceno le dijo que la convocatoria era ilegal…Esa posición la confirme…También arremetió contra la convocatoria Mariñez, el manager campeón con la Universidad Isa del pasado torneo…Igual que el exlanzador de las Águilas Cibaeñas, Juan Grullón, quien trabaja con decenas de niños de Gurabo…Otros emitieron criterios que respetamos…Algunos hasta dijeron que la Abos no hacía el trabajo…Esa parte no la compartimos…Previo a la Pandemia la Abos cumplía con todos los torneos…Después de la Covid-19 no se puede tomar en consideración porque es un caso de fuerza mayor…Que sea lo mejor para el béisbol…El destacado hombre del micrófono Ausy Lora vaticina que tendremos MVP en ambas ligas…Fernando Tatis en la Liga Nacional y Vladi Guerrero en la Liga Americana…Ambos hijos de grandes peloteros…Ausy hace rato que no le veo ni la placa…Me ayudó mucho en el programa ¡Atención Pizarra!…El Soberano para el merengue del año debe ser para Johnny Ventura…No hubo un merengue como “Se Van”…La pieza que más sonó y bien interpretada…Parece una sinfónica…Lo justo es que este premio sea para “Se Van”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, la Paradoja Aquiles y de la Tortuga…Dice su autor que si en una carrera el héroe griego da ventaja a la tortuga, Aquiles nunca la podrá alcanzar, porque cuando Aquiles llegue al punto de salida de la tortuga, ya se habrá alejado de nuevo, y así sucesivamente hasta el infinito…Con esta proposición su autor quería demostrar que todo lo que percibimos es una ilusión y que el movimiento no existe…Esta Paradoja la formuló Zenón de Elea, filosofo griego y discípulo de Parménides…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez