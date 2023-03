What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

El Clásico Mundial de Béisbol es una gran vitrina para los artistas, especialmente de República Dominicana y Puerto Rico.

*

Fernando Villalona y Toño Rosario sonaban constantemente en las bocinas internas, cuando estaba jugando RD.

*

Dominicano soy de mis raíces yo no voy a olvidarme, era un grito de guerra para los quisqueyanos.

*

Pero, después venía un estribillo que fue lo más sonado: Kulikitakatí, kulikitakatá

Kulikitakatí, kulikitakatá, Sakalakatikitakatiki, sakalakatikitakatiki, Sakalakatikitakatiki, sakalakatiki-taka

*

Incluso, tanto Toño como Villalona estaban presentes en el Loan Depot Park durante el Clásico.

*

Otros dominicanos que sonaban eran Johnny Ventura y Juan Luis Guerra, así como varios conjuntos de música típica.

*

Otro artista dominicano que saludamos en el Clásico fue Chucky Acosta, del Conjunto Quisqueya, pero no recordamos haber escucha algún tema en el interior del estadio.

*

Los artistas de Puerto Rico tuvieron una gran presencia, como Daddy Yankee, Luis Fonsi, Marc Anthony, entre otros.

*

Regularmente, estos artistas eran presentados en la pantalla gigante, despertando una gran euforia entre sus seguidores.

*

En la parte frontal del estadio en Miami había una tarima donde ponían música el día y la noche.

*

Parece, que el DJ es boricua porque se pasaba el día y la noche con un solo tema, de Marc Anthony, Pa’ allá voy.

*

En el último juego de República Dominicana y Puerto Rico, luego del partido Toño Rosario estaba en la tarima frente al estadio.

*

Solo que la mayoría de dominicanos, estábamos perdidos, pasamos frente a la tarima y ni para allá miramos.

*

En el último juego de República Dominicana, hubo dos lanzamientos de la primera bola, con dos traperos de Puerto Rico.

*

Saben, ¿Quién fue el receptor de los dos envíos? Pues el Big Papi, David Ortiz, quien estaba en sus aguas, porque él disfruta ese mundo.

*

Gente de Zona una agrupación de origen cubano que combina salsa con reguetón se ganó su pantallazo.

*

SQUEEZE PLAY; George Best fue apodado el “Quinto Beatle”, aunque era futbolista, nacido en Belfast, debutó con el Manchester United con 17 años y formó parte con Bobby Charlton y Dennis Law de la “Santísima Trinidad”, uno de los mejores tríos de atacantes de la historia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Celebré mi cumpleaños caliente…Pasé toda la noche con fiebre…Caminando con Américo Cabrera en el estadio, vi un señor que iba por los pasillos…Le pregunté, ¿Usted es Tany Pérez?…Respondió afirmativamente a mi pregunta y tanto él como su compañera se detuvieron a conversar con nosotros…Los expeloteros dominicanos más activos en el Clásico fueron Alex Rodríguez, David Ortiz, Carlos Gómez y para el juego con Puerto Rico llegó Vladimir Guerrero Jr…Jorge Posada estaba por el área de los boricuas…Príncipes en el Clásico, Manuel Estrella, José Clase, Mícalo Bermúdez, Leo Sánchez y José Miguel Minier…Con esta entrega terminamos la panorámica de nuestra visita al Clásico Mundial de Béisbol…Como viajamos por Santo Domingo fuimos con Héctor García ida y vuelta…Es excelente para los que viajan a Santo Domingo “El Paso Rápido”…Filas enormes de vehículos en los peajes y pasábamos como un bólido por el paso rápido…Vale la pena…Me enteré en Miami y me alegré de la pensión que le otorgó el presidente Luis Abinader a Roberto Tineo…Las pensiones son para quienes se las ganaron y las necesitan y Tineo reúne las dos condiciones…Aunque la envidia le brota a los seres humanos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Javier Sotomayor, apodado Salto Mayor, dominó el salto de altura durante la década de 1990 y quien tuvo récord mundial en 1993, padecía, curiosamente, de miedo a las alturas…Por hoy, out 27.