Pica y se Extiende 

Tuto Tavárez

El pasado 22 de mayo se vivió un episodio dantesco del fútbol en El Salvador, donde murieron 12 personas y decenas quedaron lesionadas.

El hecho ocurrió cuando en una cita para un encuentro entre Alianza y FAS, se armó una estampida, dejando el trágico saldo.

Ese lamentable y trágico hecho nos remonta a 1969, cuando el detonante, de lo que se conoce como “La Guerra de las 100 horas” fue un juego de fútbol.

Entre el 14 y el 18 de julio de 1969, las repúblicas de El Salvador y Honduras protagonizaron este conflicto bélico, “Guerra de las 100 horas”.

Pero que el periodista polaco Ryszard Kapuscinski, quien vivió la misma, la calificó como “La Guerra del Fútbol”, igual que el reportero de Jamaica, Bob Dickens.

Pese a la brevedad del conflicto, más de 3,000 personas murieron durante estos cuatro días.

Los dos países se enfrentaron en el partido de desempate de la fase clasificatoria para el Mundial de México 1970.

El 8 de junio de 1969, Honduras se impuso 1-0 en su capital Tegucigalpa a los salvadoreños.

Pero, el 15, una semana después, “Pulgarcito” se creció y El Salvador dominó en su casa 3-0.

El escenario quedó preparado para el choque decisivo el 27 de junio en tierra neutral, Ciudad de México.

Cuando terminaron los 90 minutos el choque estaba 2-2 y se fueron a las prórrogas, anotando Mauricio “Pipo” Rodríguez el gol de la victoria para El Salvador al minuto 11.

Los países vecinos, que otrora habían sido un mismo territorio (como RD y Haití), estaban gobernados por militares y había tensión entre ambos países.

Oswaldo López Arellano mandaba en Honduras y Fidel Sánchez Hernández en El Salvador.

Después del gol de “Pipo” Rodríguez comenzaron los bombardeos y se cambiaron los balones de fútbol por bala de pólvora.

SQUEEZE PLAY: El prefijo Cripto significa oculto…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Facebook dice que este 31 de mayo el ex jugador de baloncesto Mon Meléndez cumple 77 años…Arregla eso Mon…¿Cómo Mon me lleva tantos años si yo fui su manager cuando jugábamos béisbol en el playcito de La Bazar?…En San José de las Matas las mamás son primero…Por eso el domingo, Día de las Madres, no hubo juegos en la final de la Liga Deportiva Serrana…La Liga de Béisbol de Japón ya arribó a 50 partidos en la temporada…Parece que en Lidom vamos tener a Zoilo Almonte desde el primer día…Los Dragones de Chunichi no lo están jugando y a veces lo ponen a batear de emergente…Zoilo ha visto acción en 28 juegos, repito, la mayoría un turno como emergente…Tiene 53 con 10 hits y promedio de 189…Un batazo es jonrón y otro doble, con 2 impulsadas con 18 ponches y una base…Otro que preocupa es Orlando Calixte…Apenas 14 juegos con 36 turnos y 5 imparables, batea para 139, con una impulsada, 12 ponches y una base…Más preocupante todavía el lanzador Luis Felipe Castillo, quien mínimo debe estar lesionado o en las menores en Japón…No ha podido amarrar la chiva con Chiba y solo tiene 2 juegos con 1.1 de entradas, 2 hits, 1 carrera, un ponche y efectividad de 6,75…Se lesionó después de tomarse su cafecito en Grandes Ligas…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Cum Laude significa con alabanza, con elogio…Por hoy, out 27.