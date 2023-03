Pica y se Extiende 

What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

La épica batalla ganada por el baloncesto de República Dominicana en víspera de la fecha patriótica del 27 de febrero, no puede cegarnos ni envalentonarnos.

Decimos esto, porque muchos seguidores de esta disciplina, han estado manifestando que no necesitamos los NBA, porque ganamos sin ellos.

Si los necesitamos, y ojalá podamos inyectar a Al Horford, Karl Town Cruz y Chris Duarte a la selección del aro y el balón.

Tenemos que vernos en el espejo de béisbol en 1982, cuando ganamos la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos de La Habana, Cuba.

Había problemas políticos y los atletas militares no pudieron viajar a Cuba y béisbol tuvo que hacer un equipo de civiles.

Por suerte, teníamos un gran material de jugadores civiles, sin dejar de reconocer la calidad de los militares.

Dimos la sorpresa y le ganamos a la poderosa y favorita selección de Cuba en su casa.

Cuando los medallistas de oro llegaron al país, la proclama era que, no necesitábamos a los atletas militares.

Cuatro años más tarde, 1986, nos bajaron de la nube y no fuimos podio, con Cuba oro, Venezuela plata y Antillas Holandesas bronce.

Luis Ángel Montalvo fue el manager en Cuba, ya que Rafael Luis López no pudo viajar por ser del Círculo Deportivo Militar. También asistieron como técnicos Fidel Mejía, Eleodoro Arias y Danilo Rivas.

Los receptores fueron, Juan “Piñao” Ortiz y Ulises Martínez, este último fallecido y quien dio el batazo del oro para RD.

Los jugadores del cuadro eran, Iván Crispín, Maney Cabreja, Bebé Guerrero, Pedro Gómez, Víctor Mercedes y el laureado manager Félix Fermín.

Los jardines eran patrullados por Quique Cruz, Aquiles Peña y Junior Gerváez.

Los lanzadores, Julio César Domínguez apodado Marichal, Johnny Olivo, Wilfredo Fernández, Ángel Franco, Miguel Adames, Mario Marte, Juan Rivas, Beato López y Mario Cruz.

Incluyendo los militares, no se pudo formar un trabuco como ese para Santiago 86 y perdimos.

SQUEEZE PLAY: La miel es un alimento no perecedero…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Robert Liriano está nominado a los Premios Soberano en música típica…Robert ha trabajado duro y ojalá los miembros de Acroarte valoren su esfuerzo y calidad…José García (Calcaño), estará dirigiendo a Sameji desde el primer día…Calcaño siempre entra en auxilio de otro cuando el torneo va por mitad…Dice Diomedes Girón que él fue grande como dirigente…Alega que ganó cuatro torneos menores…Sería dirigiendo contra mi primo Ney Cabrera Tavárez…No le da ni por los tobillos a Eddy Almonte…Cuando ganamos el Clásico Mundial de Béisbol de 2013, recuerdo algo que vimos…Llegamos al hotel donde estaba el equipo en Miami…La delegación acababa de llegar y estaban en el lobby…Tony Peña, quien era el manager reunió a todos los jugadores…Peña le dijo, más o menos lo siguiente: “En Grandes Ligas los managers no andan detrás de ustedes y se portan bien, enfocados en su trabajo”…Agregó: “Yo no voy andar detrás de ustedes, estamos aquí por la Patria y como nos duele, tenemos que jugar duro por el pueblo que nos está siguiendo”…Ese equipo tenía jugadores superestrellas y todos se fajaron a dar el ciento por ciento, hasta que terminamos con 8-0…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, no hay que preocuparse, hay que ocuparse…Por hoy, auto 27.