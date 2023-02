What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Mucho se ha leído de la pelea que tuvieron Juan Marichal y John Roseboro el 22 de agosto de 1965.

Incluso, hace un tiempo escuché a Marichal hablando de ese incidente en el Centro León y el final feliz que tuvo muchos años después.

Hall Of Fame Graphs recordó el fin de semana el incidente, donde Rosebro admitió su culpa.

Señala que se jugaba la tercera entrada del partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Gigantes de San Francisco.

Paradójicamente, cuando llegó el detonante, Marichal no estaba lanzando sino bateando.

Era un enfrentamiento entre Sandy Koufax y el dominicano Juan Marichal, probablemente, el mejor zurdo y el mejor derecho del momento.

Describe que el segundo pitcheo de Koufax en la tercera entrada, fue una pelota baja y lejos del bateador Marichal.

Pero, Roseboro la devolvió a Koufax como un mísil, cerca de la cabeza del dominicano.

“La reacción de Marichal no tuvo precedentes: atacó a Roseboro, golpeándolo en la cabeza con su bate y provocando una épica pelea de 14 minutos”, narra HOF Graphs.

Y sigue, años después, Roseboro admitió que intencionalmente acercó la pelota a la cabeza de Marichal, en represalia por los bateadores de los Dodgers.

Lo que hizo Roseboro fue tomarse el problema para él, ya que Koufax se negaba a golpear los bateadores de los Gigantes.

Con esto Roseboro mantenía Koufax fuera del problema, ya que no le gustaba lanzar a golpear los bateadores.

Juan Marichal y John Roseboro terminaron siendo amigos y HOF Graphs publica el comentario ilustrado con una pelota firmada por ambos.

SQUEEZE PLAY: Los surcos nasogenianos separan la nariz de la mejilla…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El Patrón de la Tarde está cumpliendo 5 años…El espacio se transmite por La Bacana 105.9 FM…Felicidades Antonio Espaillat, Haime Thomás, José Devarez, Nelson Peralta, Juan Bonilla, Gladialisa Pereyra, la doctora Rosa Peralta, Francisco Sanchis, Bernabé Cruz, José Adriano Rodríguez y yo…Admito que estaba mirando el Súper Bowl sin importarme quien ganara…Hasta que el narrador dijo ¡Toch Down del dominicano Pacheco!…Lo estuve llamando pero no me respondió ¡Aló, Pacheco!…Recordando al Inspector Rodríguez…Entonces, Pipe se va, pero no se va…Cuando necesito algo del baloncesto dominicano consulto a Martín Lajara…Si es de la NBA acudo a Francis Gallardo…Y cuando es de pelota al Súper Profe, Elwyn Peña…Entonces, el Súper Profe me desglosa los números de César Valdez en Lidom…Me dice que Valdez tiene de por vida 38-15 y 2,32 de efectividad…En series regulares tiene 25-11 y 2,44 y en postemporada 13-4 y 2,09…Es decir, que la próxima dos victorias del César serán 39 y 40 en Lidom…Cuando República Dominicana (Águilas) ganaron la Serie del Caribe del 2021 en México, con el trofeo vinieron en el avión Chilote Llenas y Ramón Torres…Ahora cuando volvió a ganar RD (Tigres) en Venezuela, en el avión con el trofeo venían Chilote Llenas y Ramón Torres…¡Los dichosos!…Este martes es San Valentín y la gente viste de rojo…Pero, el miércoles habrá de la colorá, porque comienza la Copa de Boxeo Independencia…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, el Taj Mahal lo construyó el emperador mongol Sha Jahan en memoria de su esposa…Por si usted cree que está regalando mucho este 14 de febrero…Por hoy, out 27.