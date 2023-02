What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Por Tuto Tavárez

El pasado mes de noviembre el presidente Luis Abinader inauguró el remozado estadio para béisbol y softbol Chaguito Olivo.

Este estadio levantado en terrenos del Club Mambuiche de Gurabo, tiene en los jardines un enorme muro, que va desde el lefl hasta el right.

En esa ocasión conversaba con un grupo de amigos guraberos y le decía lo bonito que se vería con ese muro lleno de murales.

Agregaba que Gurabo tenía atletas y propulsores destacados en diferentes disciplinas deportivas, que podrían adornar el imponente muro.

Agregaba que un mural en el centro de Chaguito Olivo sería lo ideal por llevar el estadio su nombre.

Después mencionamos atletas del calibre de Johnny Olivo, Marcos Díaz (Marquito), Edward “el Mono” Pérez, Juan Grullón, José Cruz, Luis Peralta, Atilano Domínguez, Nonón Cruz, en béisbol y softbol.

Voleibolistas como Tony Domínguez (King Kong), Víctor Suárez y otros que se escapan en diferentes disciplinas.

Como propulsor de los deportes ecuestres y el softbol Arnulfo Gutiérrez.

Pero, ¿Por qué retomo el tema que propone los murales de deportistas guraberos en la gigantesca pared del estadio Chaguito Olivo?

Este viernes 3 de febrero se estrena en los cines de España, el documental “Las Paredes Hablan”.

Es un documental de Carlos Saura, el cual ha sido premiado con un Goya y trata sobre el arte de los murales en 75 minutos.

Se trata de la evolución y relación del arte con la pared como lienzo de creación desde las primeras revoluciones gráficas en las cuevas prehistórica hasta las expresiones más vanguardista del arte urbano.

El alcalde Abel Martínez tiene una gran visión de este arte y estamos seguros que si el Club Mambuiche, Genealogía Gurabera y otras fuerzas vivas se lo solicitan, los murales serían una realidad.

El estadio está iluminado y se juega softbol nocturno, que con la vistosidad de esos murales, sería colirio para los ojos.

SQUEEZEPLAY: Para entrar a la Guardia suiza del Vaticano debe medir como mínimo 1.74 cm y ser soltero…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Lo mejor de esta columna son los aportes posteriores a su publicación que nos llegan…No caben todos pero trato de mencionar algunos…Por ejemplo, sobre las columnas de Gaby Salazar recibí un dato importante y que puede ser único…Aris Martínez quien narraba junto a Juan Tavárez los juegos amateur me escribe y dice…Que transmitía un juego por la desaparecida Radio Tamboril entre el equipo de ese municipio y Yolo Pérez…En el cuarto episodio Gaby Salazar ponchó los 2 primeros bateadores…También ponchó el tercero, pero la pelota se le escapó al receptor…Gaby abanicó el cuarto y tampoco el cátcher pudo manejar el pitcheo y se colocaron corredores en primera y segunda…El siguiente bateador también fue ponchado…Es decir, que Gaby se enfrentó a 5 bateadores y todos fueron ponchados…Ese hecho puede ser una hazaña sin precedentes…También trajeron algo, Santana Martínez y Franklin Peralta para recordarme que Isaías Tejada ya había sido cambiado por las Águilas…y la puso amariiiliita, cuando me recordó que Alfredo Marte lo prestaron 2015/2016 a Magallanes y fue el MVP de la postemporada…Dice Franklin Peralta que de los fundadores de los Vecinos, además de Man Peralta están vivos Bilín Tavárez, Generoso Ureña y Lorenzo Frías…El Mope, dictador de la Liga de los Sapos, me entregó los balones de fútbol para el playcito Chilote Llenas…Luis Ramón Polanco picaba con los Vecinos…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, en un cuatrillón hay 24 ceros…Por hoy, out 27.