Al menos 146 muertos y más de 150 heridos tras una avalancha en un popular barrio de ocio de Seúl

Al menos 146 personas han fallecido y más de un centenar de personas se encuentran heridas después de que este sábado por la noche se produjese una estampida en el centro de Seúl, han explicado los bomberos. Los hechos han tenido lugar a las 23.30 hora local del sábado (14.30 GMT) en las cercanías del Hotel Hamilton, frente a la estación de metro de Itaewon. Esta barrio, colindante con una base militar estadounidense, se convierte cada año en el punto más concurrido para celebrar Hallowen. Las autoridades han explicado que una gran multitud comenzó a avanzar en un callejón estrecho cerca del Hotel Hamilton.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk