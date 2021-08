Tengo tiempo escuchando decir que los exatletas que promocionan, no son inmortalizados por el Pabellón de la Fama del Deporte Dominicana.

*

Pero, después de 20 años callados, tengo que levantar la voz, clamar en el desierto por Apolinar García, el popular Forty Malt.

*

Tiene números y méritos como atleta y necesidades como ser humano, por lo que urge esa exaltación.

*

El brazo de poder de Forty Malt se está debilitando, haciendo duros trabajos para poder llevar el pan a su hogar.

*

Veamos sus números en el béisbol, donde en el país jugó para Águilas Cibaeñas, Tigres del Licey, Estrellas Orientales y Leones del Escogido.

*

García tuvo marca de 29-21 con 3,18 de efectividad, en 11 temporadas de series regulares.

*

En Round Robin García tiró dos blanqueadas, solamente por debajo de las tres de José Lima.

*

Los lanzadores con más ganados en Round Robin son, Lima con 16, Julián Tavárez con 15, Fernando Hernández y Apolinar García con 14.

*

En el Round Robin de la temporada 1994/95 abanicó a 32 rivales, siendo el único que ha sobrepasado los 30 en esa etapa.

*

En total en Round Robin tuvo 14-4 y efectividad de 2,84 con 118 ponches propinados.

*

Esos son números merecedores de ser exaltado a la inmortalidad, aunque sea como dice Niní Cáffaro: Por Amor o Por Caridad, para ayudarlo a que no siga, En Ruinas.

*

SQUEEZE PLAY: La Cruz de Borgoña se relaciona con San Andrés…Falta mucho para el 27 de febrero?…Ariel Acosta promete responder a Julio Mármol en los próximos días…Una persona de boxeo me llamó para decirme, que recientemente participaron en un intercambio de boxeo en Puerto Plata…De 15 peleas los boxeadores de Santiago ganaron dos y los puertoplateños 13…José García es Calcaño…Un gran dirigente de baloncesto…José García es Cacao…Dirigente de béisbol…Carlos Medina es Cacalo…Jugador de baloncesto…Calcaño García será el dirigente de los Huracanes en la Liga Nacional de Baloncesto…Cacalo no estará más con los Huracanes…Dicen que la separación fue por acuerdo mutuo…Y Cacao García sigue con su torneo de béisbol Vacacional Villa González 2021…Calcaño, Cacalo y Cacao son noticias…Habrá Liga de Verano del Cibao este año?…El tiempo apremia…parece que la selección de béisbol se tragó todos los emolumentos…Los Granjeros de Moca, Arroceros de San Francisco de Macorís y Piratas del Atlántico, creo que no tendrían problemas…Pero, las demás franquicias están feas…Incluyendo a los Andulleros de Santiago…Tite Núñez era clave ahí, aunque el equipo lo manejara Ariel Decamps…Los Indios de La Vega terminaron suspendidos por un forfeit y no sabemos la situación de los Tabaqueros de Bonao…Esperamos que Juan Núñez Nepomuceno de una explicación…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que Plinio el Viejo, escritor y activo naturalista latino, dio origen en su “Historia Natural” a la creencia errónea de que ante el peligro los avestruces esconden las cabezas para no ser vistos…Por hoy, out 27.

Por Tuto Tavárez