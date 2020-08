Por Tuto Tavárez

Quienes conocemos a Apolinar Peralta sabemos que es un ser humano fuera de serie y solidario con los demás.

*

Pero Apolinar también es único, y hace cosas que a otros no se nos ocurren, lo que le ha dado un sello propio de identidad.

*

En una ocasión, Apolinar se le ocurrió llevar a Sor Rosario a un juego entre Águilas y Tigres al estadio Cibao.

*

Sor Rosario pertenece a la orden del Perpetuo Socorro del Colegio Padre Fortín y es fanática de Chilote Llenas y Francisco Peña.

*

Cuando estaba mirando el juego con su indumentaria de monja, Sor Rosario no pasaba inadvertida en la multitud.

*

Un pelotero de las Águilas pegó un batazo enorme en center y righ y Sor Rosario se levantó del asiento a aplaudir.

*

El jardinero de los Tigres corrió desesperadamente y atrapó la pelota, realizando una gran jugada.

*

Cuando los jugadores de los Tigres caminaban hacia el dogout, Sor Rosario se mantenía de pie aplaudiendo.

*

Entonces, Apolinar sorprendido al verla ovacionando le aclaró: “Sor el jardinero la atrapó y fue out”.

*

La mujer de Dios le dijo: “Yo lo sé, pero estoy aplaudiendo la gran jugada que hizo el pelotero del Licey”.

*

¿Por qué en política no se actúa así? Y por el contrario, nadie reconoce las cosas buenas que hace el otro.

*

SQUEEZE PLAY: “Siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas”, José Ortega y Gasset…Traigo esa cita, porque debo admitir que me estoy volviendo escéptico…! Cuántas mentiras en las redes!…!Cuántos desmentidos después del daño hecho!…Por eso, no creo ni lo que enseño, ¿verdad Sildo Hernández?…El caso del jovencito que murió en una academia se pone agrio…Son tiempos difíciles cuando hay muerte de por medio, por el mismo caso de la pandemia…Juan Mercado dio en la llaga con su trabajo de ayer en Momento Deportivo…Hablando de Apolinar Peralta, no pierde tiempo…Se encontró con el presidente Luis Abinader y se tomó una foto…Le dijo: “Presidente yo soy de Francisco Domínguez Brito, pero usted y yo hablamos el mismo idioma universitario”…Es decir, Abinader es vicerrector de O&M y Apolinar presidente del Centro Atlético Universitario Dominicano (CAUDO)…Los chiquitos es que pelean por política…Qué te pareció Adalberto de León…Rubén Hernández, parece que va por Marcos Díaz…Sabrá nadar?…Rubén fue presidente del Caudo y es Director de Deportes de O&M…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que nariz griega es aquella que ofrece un perfil continuo con la frente…Por hoy, out 27.