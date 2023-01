What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

(2 de 2)

En la primera entrega vimos el periplo de Rafael “Chino” Suazo en los fuertes torneos nacionales que se celebraban en el país.

*

Para esta segunda entrega vamos a ver parte de su participación internacional, aunque las estadísticas de esos tiempos escasean.

*

En el 1962 la República Dominicana tenía un gran compromiso internacional en agenda, eran los IX Juegos Centroamericanos y del Caribe en Jamaica

*

Previo a ese compromiso jugaron una serie en Puerto Rico, en las ciudades de Caguas y Guayama.

*

El Chino Suazo logró conformar el equipo nacional, que tenía como dirigente a Enrique “El Mariscal” Lantigua.

*

Regresaron ganadores de Puerto Rico y preparados para dar la batalla en los Centroamericanos de Jamaica.

*

En Kingston jugaron con gallardía y regresaron al país con la medalla de oro, la primera y única en este tipo de competencias.

*

Chino Suazo hizo la selección de Santiago, no solamente para competencias nacionales, sino internacionales.

*

Con Chino Suazo como una de sus piezas principales, salieron victoriosos en septiembre de 1962, en Venezuela y Aruba, dirigidos por Freddy Toribio y Juan Bautista Perdomo (Pajarito).

*

Apoyado en ese expediente de hazañas, el 18 de enero del 2017, el recordado Tito Pereyra, escribió una carta al ministro de deportes de entonces Danilo Díaz.

*

En la misiva, que también firmó Juan Núñez Nepomuceno, se le informaba a Díaz de los méritos de Rafael Augusto Suazo Santos (Chino).

*

Con esa carta de Fedobe, se buscaba que Chino Suazo fue incluido en el Parni, pero a sus 86 años, todavía sigue en el círculo de espera, sin saber si logrará llegar al pentágono a consumir su turno al bate.

*

SQUEEZE PLAY: En 1973 se hizo la primera llamada de un teléfono móvil en la historia…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Aunque he visto la situación de los uniformes de los equipos de la pelota, no iba a referirme a eso…Pero, Ruddy Fernández me escribió preocupado…Recuerdo que Max Reinoso, en su programa Amalgama de Colores en la Pelota, comenzaba diciendo” rojos, azules, verdes y mameyes…Ya los rojos no son rojos, los azules no son azules, los verdes no son verdes y los mameyes no son mameyes…Ahora los equipos son, blanco con negro o blanco con gris…A veces coinciden y tanto el home club como el visitantes tienen los mismos colores…Eso produce una gran confusión a los seguidores…La pelota con 100 años hace esos disparates…La Liga Dominicana de Fútbol (LDF), con solo 8 años, cumple con los colores…En el fútbol el local lleva su color emblemático, siempre oscuro y el visitante puede jugar de claro…Cito textualmente un comentario que me envía Rafael Octavio Castillos, demostrando que no solo es conocedor del golf…”En definitiva, el “profesionalismo” de nuestra pelota deja mucho que desear…Traigo esto a colación al leer la noticia de que Roenis Elías se ausentó del torneo (en un momento crítico del Round Robin) para asistir al cumpleaños de su hijo…Recuerdo cuando el buen amigo y excelente jugador Julián Javier, con los Cardenales y en medio de la temporada, se le murió su madre aquí en el país…Le concedieron un día para que viniera al entierro y al día siguiente debió coger un vuelo para reunirse con el equipo y participar en el próximo juego…Las ñoñerías en nuestra pelota muchas veces lucen distantes de lo que es una liga profesional…Cuántas veces hemos oído lo de que se ausentó por “compromisos personales”…Compromisos que por cierto no ocurren cuando juegan en Estados Unidos, sin importar a cual nivel…Vaya usted a ver”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, enfaldear una pared es blanquearla con cal…Por hoy, out 27.