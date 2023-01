What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

Por razones de edad, no tuve el privilegio de ver jugar béisbol a Rafael “Chino” Suazo.

Aunque lo vi jugar softbol en la Liga de los Bachateros y los Soneros de la Asociación de Cronistas Deportivos de Santiago (ACDS).

Mirándolo jugar, ya retirado, era fácil determinar que se trataba de un virtuoso en el terreno de juego.

En esta primera entrega vamos a ver aquel peregrinar en Santiago y el país, que lo llevaron al plano internacional y aprovechando que está de visita en su natal Santiago de los Caballeros.

En 1957 Chino Suazo participó como refuerzo en el Torneo de Béisbol Amateur de Santiago Rodríguez.

Ese mismo año, también fue refuerzo en el torneo superior de Manzanillo, con el famoso Grenada Company.

Formó parte de la Selección de Santiago, dirigida por Guillermo Rey y que se enfrentó con el Cami de San Pedro de Macorís.

En los años de 1958 y 1959, Chino Suazo reforzó a San José de las Matas, dirigido por Bullo Stefani, en el Torneo de Santiago.

En 1960 Suazo fue reclutado por el famoso equipo de la Línea Germania, que dirigía Blanco Rodríguez en el Torneo de Santiago.

Para 1961 decidió cruzar el peaje y se fue a jugar al Círculo Deportivo Militar, con el uniforme del Ejército Nacional, que era piloteado por Vicente Escárpate y el profesor Elpidio Jiménez.

Al año siguiente, con el país todavía en vilo por el asesinato de Trujillo, decide regresar a su natal Santiago.

Se integró al equipo Aurora, que tenía al frente a Freddy Elmer Toribio y donde estaba además Pajarito Perdomo.

La Aurora fue campeón del torneo de Santiago y fueron subcampeones nacionales, perdiendo solamente de la UASD.

SQUEEZE PLAY: Juan de Arco participó en la Guerra de los 100 años…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El acto conmemorativo del 75 aniversario de la tragedia del 11 de enero, no tuvo desperdicios…Como es costumbre la solemnidad estuvo en primer orden…La asistencia fue muy buena…La maestría de ceremonia de Alberto Mota fue brillante…Las palabras del presidente Américo Cabrera me hicieron recordar al jurista José Reyes (Guate), quien decía: “El mejor manjar es la brevedad”…Moisés Peña fue magistral con el pase de lista de los 32 deportistas fallecidos, mientras niños de la Liga Manny colocaban flores en el mausoleo…Ramón De Luna hizo retumbar su voz estentórea en el campo santo, para declamar el soneto de Ramón Suárez Vásquez en honor a los caídos…La parte de la oratoria estuvo a cargo de Garibaldi Bautista por el Comité Olímpico Dominicano y Chilote Llenas, vicepresidente de Lidom y presidente Ad vitam de Águilas Cibaeñas…Radhamés Bonilla puso todas sus neuronas a funcionar, con un panegírico sin precedentes…Bonilla llamó a Chilote Llenas para al alimón, entre ambos, leer la brillante pieza que escribió y cuyo punto de partida fue ¡NO están muertos, están dormidos!…El padre César Hilario, una voz de Dios, nos puso en mano del Todopoderoso con el responso…Una delegación de barahoneros, donde el equipo de Santiago jugó su último partido, llenó de recuerdo el escenario, narrando los hechos de aquel domingo aciago del 11 de enero de 1948…Luego el mausoleo fue llenado de coronas de flores encabezada por la ACDS y portada por Judith Hernández y Virgilio Cepeda, la gobernadora Rosa Santos y Tony Peña por Miderec, Javier Jiménez y Tomás Francisco por la ABOS…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Viula es música en catalán…Por hoy, out 27.