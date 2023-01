What’s your Reaction? 0 0 0 0 0 0

Tuto Tavárez

En el año 2022 que recién terminó, el boxeo amateur de Santiago tuvo dos hermanos que fueron los más sobresalientes.

*

Pero, no estamos hablando de dos hermanos varones, sino una hembra y un macho, que a decir de los dirigentes del boxeo fueron los mejores de esta disciplina.

*

Para la Asociación de Boxeo Amateur de Santiago, que preside Miguel Martínez y el entrenador Guelo Pérez, los hermanos Méndez Núñez fueron los más destacados en 2022.

*

Se trata de Novo y Novoanni, que imaginamos por los nombres y el apellido, sospechan, de quien son hijos.

*

Si, Novo y Novoanni son hijos de Novoa Méndez, uno de los más grandes fisiculturistas del país y quien murió a destiempo.

*

Comencemos por la dama, para que se enteren que Novoanni fue la segunda fémina dominicana en conquistar medalla en un Mundial.

*

La peleadora Serie 31 logró la medalla de bronce en el campeonato Mundial Femenino celebrado en España y tuvo el mérito de ganarle a la campeona de Europa.

*

Fue oro en intercambio con Guatemala y colgó la presea dorada en su cuello en la Copa Independencia Nacional de Boxeo.

*

En cuanto a Novo, todavía con edad juvenil, es el campeón a nivel nacional de su categoría.

*

La marca de Novo en 2022 fue de 19-1, la única derrota por el oro en la Copa Independencia de Boxeo, donde se conformó con la plata.

*

Después selló su pecho de medallas doradas con oro en el Campeonato Regional del Norte, en el cuadrangular Nacional en San Francisco de Macorís y el Torneo Vacacional de Boxeo.

*

Ahí están los Méndez Núñez (Novo y Novoanni), haciendo honor en los deportes a su padre Novoa, quien se caracterizó por rendir culto a su cuerpo y ser un atleta ejemplar.

*

SQUEEZE PLAY: En la ciudad de Colonia en Alemania se dice que reposan los restos de los Reyes Magos…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…El viernes vimos a Fernando Abad tirarle el “Abad ball” a Yamaico Navarro…Nos recordó el “Cuta ball” de Pascual Pérez…Dice el Comodoro del Club Náutico de Montecristi, César Hernández, que “Abad ball” suena a lancha…Hay personas que consiguen pesos y le cae una ñoñería…Que el terreno tiene hoyitos y jugaban con hoyos y tocones…Que no hay agua tibia y se bañaban con jarritos…Tienen anuncios de celulares y no quieren que los fanáticos lo saquen en el estadio…Prohíban la entrada con celulares como hacen con las armas…Peso a morisqueta que no van 10 fanáticos…Muy bonito el reconocimiento de las Estrellas Orientales a Ramón De Luna…Y el gesto de invitarlo a narrar una entrada…Buen gestión de Osvaldo Rodríguez Suncar…¡Miren como gozan los cocolos y los cibaeños cuando se juntan!…El sábado falleció repentinamente Juan Ceballos, cariñosamente “Keki”, hermano de Raffy Ceballos…Duro golpe para sus padres don Batín y doña Marina, dos personas muy queridas en nuestra comunidad…Elevamos preses por la salud de José Guillermo Sued y Mañana…El Gran JG tuvo un percance la semana pasada con una caída…Comenzaron muchos jugadores procedentes de la Liga de México en Lidom…Pero, ya están a la par con cualquier liga y siguen llegando…En la pelota dominicana hay un favorito en octubre, otro en noviembre, otro en diciembre y un cuarto en enero…Los que son de Grandes Ligas no los dejan jugar…Juegan los que no tienen trabajo y cuando los firman para una liga asiática los paran…¿En Lidom manda Lidom?…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, empalagar es desagradar, cansar, hastiar, fastidiar y aburrir…Por hoy, out 27.