Tuto Tavárez

¿Es el béisbol un deporte diabólico?

La historia que vamos a contar la hemos relatado hace muchos años a colegas en el Palco de Prensa del estadio Cibao.

Cuando éramos jovencitos, un grupito bajábamos del Congo al estadio Cibao, para ver los juegos de las Águilas Cibaeñas desde el bleacher derecho.

Para hacer el recorrido a pie, tomábamos la calle Luis Bogaert en Pueblo Nuevo, hasta la Enriquillo, para luego enrumbar hacia la J. Armando Bermúdez.

En el trayecto pasábamos frente a la casa del papá de Papi o Papillón, quien siempre estaba en la galería leyendo la Biblia.

Cuando llegábamos al frente de la casa, el señor que no recuerdo su nombre, levantaba la cabeza y decía: “Ahí van a rendirle culto al diablo”.

Eso se repitió cada vez que pasamos camino al estadio Cibao, con el único interés de ver un juego de pelota desde el bleacher.

Teníamos otras opciones para bajar, como la calle Doctor Llenas o la J. Armando Bermúdez.

Después de una breve tertulia en el Mercado Central, arrancamos en ruta hacia nuestro destino.

El caballero que estaba en la galería, quitó sus ojos de la Biblia, creo era evangélico, y nos dijo el acostumbrado “piropo”.

Entonces, me devolví y le dije, “señor nosotros vamos a ver un sano juego de pelota y usted dice que vamos a rendirle culto al diablo”.

*

Entonces, nos dijo: “Ustedes son fanáticos, el juego está empatado, las bases están llenas, ustedes quieren que le den un pelotazo al bateador para ganar el juego”. ¿Ven que eso es del diablo?

El martes recordé ese episodio en la octava entrada del juego Tigres y Estrellas, cuando Gerson Bautista le dio un pelotazo a Jorge Alfaro.

Franklin Mirabal quien tenía control del micrófono, gritó eufórico, ¡Le dio, lo golpeó, si, si le dio!

*

Alfaro se doblaba del dolor, pero el polémico Franklin estaba feliz porque el adolorido iba para primera y me recordé del papá de Papillón y su aseveración: “El béisbol es un deporte diabólico”.

Puse a Franklin Mirabal por ser un ejemplo público y reciente, pero debo admitir que he visto Fellito Ortiz “joseando” un “deadball” para ganar las Águilas y a Radhamés Bonilla pidiendo uno para ganar el Licey.

SQUEEZE PLAY: La boda de arcilla se celebra a los 9 años de casado…¿Falta mucho para el 27 de febrero?…Un paseíto antes del juego por las gradas centrales del estadio Cibao…Allí saludé a Chino Suazo, Chilote Llenas, Arturo Peña y Danilo Campos…Murió el Rey Pelé, pero el Rey Arturo sigue en pie…Cumpleaños el 13 de este mes y me invitó…Murió Elías Guzmán un caballero del softbol…Consuegra vino corriendo de Estados Unidos para no perderse la “Wilson” de Osvaldo Matías, pero nada…Suerte a Rafa Calderón y su familia que llevaron una “Wilson”…Me contaba “Mi Bola de Cristal Empañada”, que, Las Nereydas en la mitología eran 50 hermanas…Por hoy, out 27.